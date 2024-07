Van der Vaart geeft kraakheldere reden waarom Koeman twijfelt over Malen

Rafael van der Vaart heeft veel vertrouwen in Donyell Malen, zo maakt hij duidelijk tijdens de voorbeschouwing op de halve finale van het EK. Bondscoach Ronald Koeman geeft de aanvaller van Borussia Dortmund ditmaal de voorkeur boven Steven Bergwijn, die tegen Roemenië en Turkije wél in de basis stond. Een logische keuze, denkt Van der Vaart.

“Memphis Depay komt graag uit de spits, terwijl Malen diepte heeft”, zo begint de analist in de studio van de NOS. “Hij is degene die ook in de zestien komt en er staat wanneer er een voorzet komt. Hij voelt ook waar een spits moet zijn.”

“In de omschakeling is hij overigens op zijn allerbest. Tegen de Engelsen gaat het ook gebeuren dat je kan counteren. En deze man kan in zijn eentje een wedstrijd beslissen.”

Toch kleven er ook nadelen aan het opstellen van Malen, ziet Van der Vaart. “De enige reden dat Koeman een beetje problemen met hem heeft is dat hij niet eens denkt aan verdedigen. Hij kijkt ook helemaal niet.”

De analist is ook van mening dat het eigen doelpunt dat Malen tegen Oostenrijk noteerde vrijwel volledig op zijn rekening komt. “Als hij eerder had omgeschakeld, dan was hij nooit in die situatie gekomen.”

“Het zit een beetje in zijn spel dat hij niet verdedigt. Ik weet nog wel een Nations League-duel waarin Koeman heel boos werd op Malen. Dat is nog steeds wel een reden waarom de bondscoach hem af en toe niet opstelt. Zelfs na twee goals”, aldus de analyticus.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje. De verdediging wordt gevormd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten vormt het blok op het middenveld met Tijjani Reijnders, terwijl Xavi Simons op 10 staat. Memphis Depay is de spits en wordt geflankeerd door Malen (rechts) en Cody Gakpo (links).

