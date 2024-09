Van der Vaart bijt op zijn tong, maar is alsnog kraakhelder over incident rondom Weghorst bij het Nederlands elftal

Het incident tussen Wout Weghorst en de gebroeders Timber tijdens een training van het Nederlands elftal is zondagavond ook ter sprake gekomen bij Studio Voetbal. Weghorst kreeg het uiteindelijk aan de stok met bondscoach Ronald Koeman en snelde na afloop op de fiets naar huis. Rafael van der Vaart wil eigenlijk niets over het akkefietje kwijt, maar geeft alsnog zijn mening.

Weghorst deed nadrukkelijk zijn beklag na een tackle van Jurriën Timber. Het kon Koeman niet bekoren. "'En nu is 't klaar!’, riep de bondscoach op een gegeven moment, toen Weghorst zich in woord en gebaar bleef beklagen over de gang van zaken", omschrijft De Telegraaf.

Weghorst kreeg een tikje, waarna volgens Voetbal International een 'woordenwisseling' ontstond. Na het tikje van Jurriën, kreeg de veertigvoudig international naar het schijnt ook een duw van broer Quinten Timber te verwerken.



Hij lachte cynisch, klaagde wat bij Koeman, die hem weer tot rust maande. Weghorst voelde weinig voor de reactie van de keuzeheer, die blijkbaar ook de gebroeders Timber vermanend toesprak. De kersverse Ajax vertrok na de training geïrriteerd razendsnel naar huis.

De beelden van ESPN komen zondagavond ook voorbij bij Studio Voetbal, waarna presentator Gert van ‘t Hof zich met een vraag tot Van der Vaart richt: "Rafael, zijn de beelden niet een beetje opgeblazen?”

“Zekers, ik wil er niet te veel over zeggen”, antwoordt de analist met een kleine lach op zijn gezicht. Waarom niet? Ik heb me al vaak genoeg uitgesproken. Ik denk dat iedereen weet hoe ik erover denk.”

Van ‘t Hof vraagt Van der Vaart vervolgens of hij het incident bij het karakter van Weghorst vindt horen. De oud-prof geeft hierna alsnog zijn mening: “Ik vind het gedoe, laat ik het daar maar op houden. Voor een speler die echt het maximale uit zijn carrière haalt, als hij invalt bij Oranje dan gebeurt er altijd wat. Maar als Memphis dit had gedaan, dan hadden we hier een heel thema van gemaakt.”

“En nu accepteren we het, terwijl ik dit ook wel mee vind vallen, hoor. Dat geldt alleen ook voor anderen. Noa Lang die bidons omver schopt bijvoorbeeld. Dat moet hij niet doen maar… Als iemand een beetje een moeilijk karakter heeft, dan zijn we heel snel met het oordelen”, aldus Van der Vaart.