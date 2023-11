Van der Meijde onthult dankzij wie hij aan heimwee-gerucht over Sutalo kwam

Dinsdag, 14 november 2023 om 08:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:35

Andy van der Meijde laat weten dat hij van een speler van het Kroatische elftal heeft gehoord dat Josip Sutalo heimwee zou hebben. Dat vertelt de voormalig buitenspeler van Ajax in een video-item van Vandaag Inside.

Enkele weken geleden zei Van der Meijde bij Veronica Offside stellig dat Sutalo heimwee zou hebben. Volgens hem wil de duurste verdediger van Ajax aller tijden niets liever dan terugkeren naar Kroatië. Van der Meijde gaf destijds niet aan hoe hij aan zijn informatie kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sutalo ontkende het heimwee-gerucht al snel in de Kroatische media, maar vorige week wilde de mandekker ook tegenover journalist Lentin Goodijk van Voetbal International een punt maken. “Dat heb ik trouwens ook gelezen, dat ik last zou hebben van heimwee. Daar is echt geen sprake van.”

“Ik heb mijn hele leven in het teken van voetbal gesteld. Ik train hard en ik doe elke dag mijn best om te slagen. Dan verdien je na al die jaren een toptransfer naar het buitenland, en dan zou ik zomaar opeens weer teruggaan? Ik moet er niet aan denken.”

De verdediger dacht wel te weten waar de bewering vandaan komt. “Kijk, de resultaten waren er nog niet, dus ik snap waarom dit soort dingen in de media verschijnen, maar het klopt gewoon niet”, aldus Sutalo, die in Amsterdam tot medio 2028 vastligt. Afgelopen zomer kwam hij voor ruim 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

Bron Van der Meijde

In een video-item van Vandaag Inside confronteert Wilfred Genee Van der Meijde met de mogelijk foute informatie, waarna de oud-prof uitlegt hoe hij aan zijn verhaal kwam. “Ik heb het gehoord van een ploeggenoot van hem, van het Kroatisch elftal. Niet van Ajax, maar van zijn eigen team daar”, aldus Van der Meijde. “Hij zat daarmee, hij heeft dat gezegd. Misschien liegt hij, maar ik heb het wel gehoord.”

Complimenten voor Sutalo

Sutalo kreeg in zijn eerste maanden bij Ajax bakken met kritiek over zich heen, maar kan inmiddels ook rekenen op (voorzichtige) complimenten. Zo schreef Johan Inan, Ajax-clubwatcher namens het Algemeen Dagblad, dat de centrumverdediger in korte tijd ‘een metamorfose heeft ondergaan’. Kees Kwakman zei na het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (4-1) het idee te hebben dat de Kroaat met meer vertrouwen speelt dan de afgelopen weken het geval was.

Marciano Vink zag Sutalo afgelopen donderdag tegen Brighton & Hove Albion (0-2 verlies) eveneens een degelijke indruk maken. “Ik denk dat Sutalo een soort graadmeter is”, zei de analist bij ESPN. “Hij voetbalt beter en maakt logischere keuzes. Hij is de bal niet meer liever kwijt dan rijk. Er is een aantal spelers die nu boven komen drijven. Ze laten zien dat ze de kwaliteit bezitten die men in hen zag. Het is alleen nog niet genoeg als team.”