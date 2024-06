Van der Meijde en partner Schaufeli zetten huis te koop voor ruim 2,5 miljoen

Andy van der Meijde en zijn partner Melisa Schaufeli hebben hun landhuis in Beemte Broekland te koop gezet, zo meldt Bekende Buren. De vraagprijs bedraagt 2.385.000 euro. Het huis is in november 2019 gekocht voor 825.000 euro en er is een hypotheek op gevestigd van 200.000 euro, zo klinkt het. “Er gloort dus een winst van bijna 1,6 miljoen euro aan de horizon”, aldus Bekende Buren.

De woonoppervlakte van het huis bedraagt 378 vierkante meter. Het huis van drie woonlagen heeft acht kamers, waaronder zeven slaapkamers en twee badkamers. “De halfopen keuken is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Op het terrein, van maar liefst 13.282 vierkante meter, bevindt zich ook nog een bijgebouw met twee woonkamers, een keuken en een bar/café.”

"De bijgebouwen hebben een totale woonoppervlakte van 257 vierkante meter. Buiten dit alles is er ook nog een stallencomplex met vijf paardenboxen. De tuin is zeer romantisch aangelegd met grote vijverpartijen, bruggetjes en diverse terrassen."

