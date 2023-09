Van der Gijp ziet nog maar één sterspeler in het Nederlands elftal: ‘Goed man’

Vrijdag, 29 september 2023 om 11:57 • Wessel Antes • Laatste update: 12:08

René van der Gijp is onder de indruk van Denzel Dumfries, zo laat de analist weten in Vandaag Inside. De vleugelverdediger van Internazionale was afgelopen woensdag tegen Sassuolo (1-2 nederlaag) wederom trefzeker en is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Van der Gijp stelt dat niet Memphis Depay, Virgil van Dijk of Frenkie de Jong de sterspeler van het Nederlands elftal is, maar schuift Dumfries naar voren als belangrijkste man. “Daar moeten we het helemaal van hebben.”

Dumfries is qua statistieken bezig aan een indrukwekkende seizoensstart. In acht officiële wedstrijden voor club en land was de Rotterdammer goed voor twee doelpunten en vijf assists. “Dumfries!”, trapt Van der Gijp af met een grote glimlach op zijn gezicht. Ik vond het commentaar van Emile (Schelvis, red.) zo leuk afgelopen week. Die Dumfries… Het maakt ons toch niet meer uit wanneer De Jong geblesseerd is, Depay geblesseerd is of Van Dijk geblesseerd is? Dumfries. Van Dumfries moeten we het helemaal hebben. Gisteren (woensdag, red.) scoorde hij weer. Dat is toch hartstikke leuk man. Denzel Dumfries, goed man!”

?????????????????????????????????????? kan alles! Met z'n linker maakt hij de openingstreffer tegen Sassuolo ?? Het Giuseppe Meazza gaat losss ???#ZiggoSport #SerieA #InterSassuolo pic.twitter.com/oKEZT0vss1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

“Kan hij ook keepen”, vraagt Johan Derksen vervolgens voor de grap over Dumfries, waarna Chris Woerts Sparta-doelman Nick Olij oppert. “Er is maar een goede kandidaat en dat is Olij.” De Snor stemt in. “Dat is een goede keuze.” Op 6 oktober zal blijken of Dumfries en Olij deel uitmaken van de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. Nederland staat na vier speelrondes op een tweede plek in poule B met negen punten, waardoor de komende wedstrijden zeer belangrijk zijn.

Dumfries maakte tijdens de afgelopen interlandperiode indruk bij Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (3-0 winst) en Ierland (1-2 winst). De 45-voudig international was tegen de Grieken goed voor twee assists, terwijl hij ook verantwoordelijk was voor de beslissende pass op Marten de Roon, die de score opende. Omdat die bal ook nog door een speler van Griekenland werd aangeraakt, kwam de assist echter niet op naam van Dumfries. De ex-PSV’er was in het duel met Ierland goed voor de voorzet op de winnende goal van Wout Weghorst, terwijl hij in het eerste bedrijf een penalty won na een uitstekende bal van Cody Gakpo.