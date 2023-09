Van der Gijp: ‘Wij vinden Giménez al geweldig, deze jongen is drie keer beter’

Donderdag, 21 september 2023 om 07:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:16

René van der Gijp heeft het woensdagavond opgenomen voor PSV. De Eindhovenaren werden bij hun terugkeer in de Champions League gedeclasseerd door Arsenal en gingen met 4-0 onderuit in het Emirates Stadium, maar volgens de analist van Vandaag Inside is dat geen reden tot paniek. Van der Gijp merkt op dat het krachtsverschil te groot is.

"PSV speelt wekelijks tegen NEC, RKC en FC Utrecht", begint Van der Gijp. "Dat heb ik ook meegemaakt. Maar ik heb met PSV ook tegen Bayern, Manchester United en Barcelona gespeeld. Dan schrik je je de pleuris. Je schrikt echt. Dit gaat zó snel en er worden zoveel goede oplossingen gevonden. Alle balaannames zijn goed. Je vraagt je af: waar ben ik nou beland? Echt waar."

PSV keek halverwege het duel al tegen een 3-0 achterstand aan. "Het had na een half uur al 6-0 kunnen staan", gaat Van der Gijp verder. "Ze werden helemaal van het kastje naar de muur getikt. Wij vinden Giménez een geweldige spits. Maar het lullige is dat Gabriel Jesus drie keer beter is. Hij is snel, wendbaar en sterk. Dat maak je niet mee. Hier speel je tegen Michiel Kramer, die kan niks. Die zou in Engeland in de vierde divisie spelen."

Door de nederlaag bezet PSV meteen de laatste plaats in Groep B van de Champions League. Het andere groepsduel tussen Sevilla en RC Lens eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het openingsdoelpunt van Lucas Ocampos werd daar onschadelijk gemaakt door Angelo Fulgini. Over twee weken staan de tweede groepsfasewedstrijden gepland. PSV neemt het dan in eigen huis op tegen Sevilla, terwijl Arsenal op bezoek gaat bij Lens.