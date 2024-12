Van der Gijp geniet met volle teugen: 'Goed genoeg voor de Premier League. Hij heeft alles'

René van der Gijp is in de Eredivisie vooral gecharmeerd van Ismael Saibari. De voetballiefhebber uit Dordrecht roemt vooral de veelzijdigheid van de middenvelder van PSV en voorspelt de Belg in Nederlandse dienst een grote toekomst.

''Die Saibari, is die goed genoeg voor de Premier League? Wat denk je, René?'', vraagt presentator Wilfred Genee zich maandagavond af.

''Zeker, zeker. Saibari heeft alles wel'', geeft Van der Gijp hoog op over de middenvelder die al weken uitblinkt bij PSV.

''Hij heeft drang en alles om een multifunctionele middenvelder te zijn. En dat is ook wat ik zei. We hebben dadelijk geen verdedigende middenvelder meer'', constateert Van der Gijp terloops.

''Vroeger zochten we een verdedigende middenvelder, een lopende middenvelder, een controlerende middenvelder en een aanvallende middenvelder. Maar hij heeft gewoon alles'', krijgt de uitblinkende PSV'er lof toegezwaaid vanuit de studio van Vandaag Inside.

''En nog jong, hé'', doelt Van der Gijp op het feit dat Saibari, die bij PSV vastligt tot medio 2029, pas 23 jaar oud is.

Saibari was vrijdag een ware plaag voor FC Twente, dat met 6-1 onderuit ging in Eindhoven. De middenvelder scoorde kort voor rust en vond na 54 minuten spelen in het Philips Stadion opnieuw het net.