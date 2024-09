Van der Gijp drukt PSV-aanvaller Bakayoko op het hart: 'Haal dat eruit joh, het is lachwekkend'

René van der Gijp ergert zich aan de manier van spelen van Johan Bakayoko van de laatste weken. In de optiek van de voormalig vleugelaanvaller van PSV is de Belgische buitenspeler veel effectiever als hij één en ander aanpast in zijn spel.

''Wat ik niet begrijp. Het zijn hele simpele dingen waarbij ik bij mezelf denk: Dat zou ik eruit halen als ik trainer was'', probeert Van der Gijp in KJEG mee te denken met PSV-coach Peter Bosz.

''Bijvoorbeeld zo'n Bakayoko. Die houdt negentig minuten lang de bal onder zijn voet'', spreekt Van der Gijp zijn verbazing uit over de rechtsbenige flankspeler van PSV.

''Maar Wim. Als jij die bal de hele tijd onder je voet hebt... Hoe wilde je die sprint maken dan?'', vraagt Van der Gijp vervolgens aan tafelgenoot Wim Kieft. ''Waarom doet die linksbuiten van Juventus (Kenan Yildiz, red.) dat nooit?''

''Die jongen van Juventus doet de bal nooit onder zijn voet. Die loopt erlangs. Maar haal dat eruit, joh'', geeft Van der Gijp als dringend advies mee aan Bakayoko. ''Ik zie het bijna niemand doen.''

''Mbappé en Vinícius Júnior gaan op de back af, en gaan er voorbij'', betrekt Van der Gijp de twee sterspelers van Real Madrid in zijn analyse over het aanvalsspel van Bakayoko.

''Maar Bakayoko maakt er een soort circusact van, en hij gaat er niet voorbij. Dan wordt het al snel een beetje lachwekkend'', zo luidt de eindconclusie over de vleugelspits van PSV.