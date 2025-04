Britse media zijn het absoluut eens over Jurriën Timber na Real Madrid - Arsenal

De Engelse pers is historisch lovend over het optreden van Jurriën Timber tegen Real Madrid, en in het bijzonder tegen Vinícius Júnior. Dankzij de 1-2 overwinning in het Santiago Bernabéu en de 3-0 overwinning in het heenduel plaatste Arsenal zich woensdagavond voor de halve finale van de Champions League, waarin Paris Saint-Germain de tegenstander is.

Arsenal was net als een week eerder veel te stabiel om zich van de wijs te laten brengen door Real Madrid, dat nauwelijks gevaarlijk werd en zelfs met 1-2 verslagen werd. De Britse media geven ook krediet aan Timber, die in de basis begon, voor bereiken van de halve finale. De verdediger wordt door diverse media zelfs gezien als Arsenal-speler van het seizoen.

“Het was een avond waarop hij volwassen werd in een Arsenal-shirt”, zo schrijft de Daily Express, dat een 9 uitdeelt aan de Nederlander. “Hij heeft Vinícius geen centimeter gegeven en hij was ook niet bang om zich in de aanval te melden.”

London Evening Standard geeft een 8 en is ook absoluut lovend over Timber. “Hij legde een optreden op de mat waarmee hij aantoont waarom hij mogelijk de beste Arsenal-speler van het seizoen is. Timber deed het zo goed tegen Vinícius Júnior.”

Timber krijgt ook een 8 van de pagina Football London. “Hij kan weleens de Arsenal-speler van het seizoen worden. Iedere keer maakt hij weer indruk en in beide helften toonde hij zowel technische klasse als fysieke kracht.”

Het optreden van de Oranje-international wordt door de pagina Arsenal Insider eveneens met een 9 beoordeeld. “Uitstekend gespeeld tegen een van de beste buitenspelers ter wereld. In een-tegen-eensitutaties is Timber misschien wel de beste verdediger.”

Tot slot heeft de Engelse tak van GOAL ook een 8 in huis voor de Nederlander. “Hij zette zijn uitstekende vorm door. Indrukwekkende speler op alle vlakken en hij was zó sterk tegen Vinícius.”