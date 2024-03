Van den Heuvel: ‘Grote zorgen bij Nederlandse autoriteiten om Quincy Promes’

Quincy Promes zit nog altijd vast in de Verenigde Arabische Emiraten, zo weet John van den Heuvel te melden in een video-item van De Telegraaf. De misdaadverslaggever vindt het zeer opvallend dat de aanvaller van Spartak Moskou nog altijd vastzit in Dubai, terwijl Nederland reeds om uitlevering heeft gevraagd. Volgens Van den Heuvel had Promes al lang uitgeleverd moeten worden, maar hij vermoedt dat Rusland daar een stokje voor wil steken.

Promes zit nog altijd vast in de oliestaat, nadat hij eind februari in Dubai werd aangehouden. De aanvaller zou betrokken geweest zijn bij een verkeersongeluk en daarna gevlucht zijn van de plaats delict.

De aanvaller was met zijn werkgever Spartak Moskou op trainingskamp in het Midden-Oosten, maar werd op het vliegveld vanaf waar hij zou terugvliegen naar Rusland gearresteerd.

Sinds 1 augustus 2023 heeft Nederland een uitleveringsverdrag met het land in het Midden-Oosten en vanwege de recente veroordelingen tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf verzocht Nederland de VAE om uitlevering.

Volgens Van den Heuvel moet Nederland zich inmiddels zorgen gaan maken, want Promes had al lang uitgeleverd kunnen zijn. Volgens de misdaadjournalist is het ‘volstrekt onduidelijk’ waarom de VAE, ondanks het verdrag, nog altijd niet heeft uitgeleverd.

“Ik weet dat er achter de schermen wel degelijk gewerkt wordt door de justitie-autoriteiten in Nederland om hem uitgeleverd te krijgen. Dat gebeurt in absolute stilte, want het laatste wat men wil is Dubai schofferen. Maar er zijn wel grote zorgen. Het gaat allemaal wel heel traag en sloom.”

Vervolgens geeft Van den Heuvel aan Russische inmenging te vermoeden. “Het is een wedstrijdje verplassen geworden. Als Dubai Promes naar Rusland stuurt, dan zal Moskou pronken met het ‘binnehalen’ van Promes. Als Nederland erin slaagt hem uitgeleverd te krijgen, dan is dat een opsteker voor Nederland”, aldus Van den Heuvel.

