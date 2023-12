Van Basten oneens met Rensch: ‘Volwassen kerels met goede contracten bij Ajax’

Marco van Basten heeft maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport gereageerd op de woorden van Devyne Rensch over de kritiek die de analist meermaals op de Ajacied heeft gehad. De oud-spits noemde de twintigjarige rechtsback van Ajax onder meer ‘niveau-Cambuur’, waar laatstgenoemde even later weer op reageerde.

"Marco is wel iemand van veel kritiek, die niet snel tevreden is. Ik heb ook een paar dingen gezien die hij zei over spelers wat niet waar is, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is Marco", verzuchte de verdediger van Ajax daags voor het Europa League-duel met AEK Athene (3-1 winst) bij ESPN.

In de optiek van Rensch mag de kritiek soms wel wat minder. "Soms is die kritiek veel te heftig en gaat het te ver. Ik vind dat ze ons soms ook een steuntje in de rug kunnen geven in plaats van zo erg kritiek te geven. Het is wat het is. Zij zitten daar ook. Het is hun werk, denk ik. Ik probeer uit die kritiek motivatie te halen”, klonk het.

Reactie Van Basten

De oud-spits van onder meer AC Milan reageert maandagavond in Rondo op het interview van Rensch. “Tuurlijk is het ook zo dat die kritiek soms hard aankomt bij die jongens. Aan de andere kant zijn het allemaal volwassen kerels die gewoon goede contracten hebben bij Ajax, dus in principe kan je daar wat van zeggen.”

“Ik vind trouwens dat Rensch best goed is. Hij heeft een heleboel positieve dingen”, is Van Basten complimenteus. “Aan de bal is hij best wel comfortabel en hij is snel, maar hij heeft altijd wel een klassiek foutje. Dat is bij Ajax gewoon killing. Daarin mag je zeggen wat je wil, vind ik. En dat doe ik ook.”

Begeleiding in jeugdopleiding van PSV

Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV, is ook aanwezig bij Rondo en wordt gevraagd of spelers bij de Eindhovenaren begeleiding krijgen wat betreft het ontvangen van (online) kritiek. Aan tafel wordt onder meer naar de speciale campagne van Ajax gewezen. De Amsterdammers speelden onlangs met drie puntjes op de rug om een statement te maken tegen online haat.

“Het gaat niet zozeer om kritiek in praatprogramma’s”, zegt Stewart. “Het gaat nog veel verder dan dat. Het gaat ook bijvoorbeeld om haat op sociale media. Dat is niet alleen iets binnen het voetbal, want het is tegenwoordig een maatschappelijk probleem. Mensen kunnen daar last van hebben.”

“In de jeugdopleiding proberen wij daar alvast wat stappen in te ondernemen om de jeugdspelers te beïnvloeden over wat de goede en minder goede dingen zijn die je er tegen kan doen”, zegt de td. “Uiteindelijk is kritiek nooit leuk, maar het ligt eraan wat voor kritiek het is.” Jeugdspelers worden bij PSV ook begeleid in hun eigen gedrag op sociale media, aldus Stewart.

