Van Basten, Mulder en Janssen wijzen massaal zelfde speler aan als 'grootste talent van Nederland'

De tafelgasten van het Ziggo Sport-programma Rondo waren het er maandagavond roerend over eens toen presentator Wytse van der Goot vroeg welke speler op het moment het grootste talent van de Nederlandse velden is: AZ-jongeling Kees Smit.

Het vraagstuk wordt in eerste instantie Theo Janssen voorgeschoteld. Na een kort moment van twijfel kiest de hoofd scouting van Vitesse voor de achttienjarige middenvelder van AZ: "Keesie", noemt Janssen het talent liefkozend.

Youri Mulder, Marco van Basten en Robert Eenhoorn, de vertrekkend AZ-directeur die eenmalig te gast is bij Rondo, sluiten zich bij de Vitesse-icoon aan. "Ik ga de kenners niet tegenspreken", aldus Eenhoorn.

Zo is de ster die luistert naar de naam Kees Smit keihard rijzende. De piepjonge Noord-Hollander speelde afgelopen week pas zijn tweede en derde wedstrijd in de AZ-hoofdmacht.

Midweeks tegen Fenerbahçe in de Europa League had Smit als invaller een enorme bijdrage aan de 3-1 overwinning. Met een fraaie solo verzorgde hij de 2-1, alvorens hij even later middels een assist bijdroeg aan de eindstand.

Afgelopen zondag zou Smit vervolgens voor het eerst een basisplaats hebben bij de Alkmaarders. Een dag eerder had hij zich echter verslapen, waarna trainer Maarten Martens niet anders kon dan zijn pupil op de bank te zetten.