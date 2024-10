Van Basten legt uit waarom Weghorst beter functioneert als spits van Ajax dan Brobbey

Marco van Basten constateert maandag in Rondo een gebrekkige techniek bij Brian Brobbey als diepste spits van Ajax. Volgens de topschutter van weleer is Wout Weghorst comfortabeler met de bal aan de voet.

''Hij is sterk en explosief, maar technisch is hij natuurlijk ondermaats'', velt Van Basten een kritisch oordeel over Brobbey. ''Het moet op een gemiddelde komen, dat het voldoende is. Dat vind ik dus echt een tekortkoming.''

''Weghorst heeft het aan de bal toch ietsje makkelijker'', analyseert de voormalig spits de eerste weken van de boomlange aanvaller in dienst van Ajax. ''Je zet Weghorst er tien minuten in, en hij maakt een doelpunt en geeft een pass.''

Trainer Francesco Farioli gebruikte Weghorst zondag als invaller tegen FC Groningen. Met succes, want in blessuretijd tekende de spits voor de 2-1. Kort daarna verzorgde Weghorst de assist op Chuba Akpom voor de 3-1.

Theo Janssen komt vervolgens met een observatie over de spitsen van Ajax. ''Als Weghorst tegen FC Groningen was opgesteld, had je hem waarschijnlijk helemaal niet gezien.''

''Want Brobbey zorgt er wel voor dat andere jongens kunnen voetballen. Hij houdt ballen vast en de tegenstander moet rekening houden met diepte, want hij is ook nog redelijk snel.''

''Als Weghorst daar staat, wordt het voor een verdediger wel heel makkelijk, als je ver van de goal staat. In de zestien denk ik dat Weghorst een betere spits is, in afwerken en in koppen'', zo oordeelt de voormalig middenvelder die één seizoen actief was voor Ajax.