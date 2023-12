Valkanis komt woorden tekort na schandalige nederlaag Ajax en wil verandering

Michael Valkanis is enorm teleurgesteld in zijn ploeg. Donderdagavond werd Ajax uit de TOTO KNVB Beker geknikkerd door USV Hercules, dat in de Galgenwaard met 3-2 zegevierde. De tijdelijke vervanger van John van ‘t Schip sprak na afloop van de nederlaag voor de camera van ESPN over een ‘zwaar seizoen’.

De amateurs uit de Domstad waren 3-2 te sterk voor Ajax. De Amsterdammers poetsten dankzij doelpunten van Brian Brobbey en Chuba Akpom een 2-0 achterstand weg, maar in blessuretijd zorgde Mats Grotenbreg voor de beslissing.

“Allereerst wil ik Hercules feliciteren. Zij hebben gevochten tot het eind”, vertelde Valkanis na afloop. “In de laatste tien minuten begonnen we pas te spelen zoals we van tevoren hadden afgesproken. We kwamen terug tot 2-2, maar in de blessuretijd maakten zij uit het niets de 3-2.”

“Ik dacht dat we de wedstrijd om zouden gaan draaien. Mijn felicitaties gaan naar de tegenstander, maar voor ons is het teleurstellend. Het doel was om te overwinteren in het bekertoernooi, maar dat is niet gelukt.”

Zowel John van ‘t Schip als zijn tijdelijke vervanger wist al weken dat er iets moet veranderen bij Ajax. “Als je vandaag naar ons kijkt, dan krijg je een bevestiging van de zwakten van de ploeg.”

“Ook toen we resultaten begonnen te boeken in de competitie wisten we dat al. Nu is het juiste moment aangebroken om dingen te veranderen om stappen vooruit te zetten.”

Er ging veel mis bij Ajax, ziet Valkanis. “Het tempo was te laag en er zat te weinig diepte in het spel. Zij verdedigden compact en trapten vaak de bal weg. We wilden de diepte zoeken vanuit het middenveld, maar dat lukte niet.”

“We waren niet agressief genoeg om in het laatste deel van het veld een tegen een te spelen en te combineren. Het leek wel handbal wat we speelden”, zo besluit de assistent. “Dit is al vanaf het begin een moeilijk seizoen, maar we moeten door.”

