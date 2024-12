Valentijn Driessen zorgt voor gefronste wenkbrauwen met 'xenofobe toon' in uitspraken rond Ajax

Valentijn Driessen heeft enige verbazing gewekt met zijn recente uitspraken over Francesco Farioli. De journalist liet donderdag in zijn column van De Telegraaf weten dat hij niet onder de indruk is van het spel van Ajax en hij noemde de trainer onder meer een ‘Italiaanse passant’. Henk Spaan vindt de bewoording van Driessen ‘vreemd’.

Waar Ajax in de eerste helft nog enigszins kon overtuigen in het duel met FC Utrecht van afgelopen woensdag, zakten de Amsterdammers in de tweede helft volledig door het ijs.

De ploeg van Farioli kwam dankzij een treffer van David Min op achterstand tegen de Domstedelingen, maar ging rusten met een 2-1 voorsprong na een schitterend doelpunt van Anton Gaaei en een eigen goal van Jens Toornstra. In de tweede helft maakte ook Remko Pasveer een eigen treffer, zodat de eindstand op 2-2 werd bepaald.

Daags na het gelijkspel was de kritiek van Driessen niet mild. “Het grote Italiaanse experiment doet in weinig denken aan alles waar Ajax als club en voetballend voor staat.”

“Maar op wat licht gemor na zijn tegenwoordig ook in de Johan Cruijff ArenA punten alleen voldoende om de hele kinderhand te vullen. Het unique sellingpoint van meer dan vijftig jaar, de Ajax-filosofie, wordt zo overboord gekieperd door een Italiaanse voorbijganger”, zei Driessen.

Spaan, die zelf overigens ook kritisch is op het wisselbeleid van Farioli, laat in zijn respectievelijke column voor Het Parool weten zich te verbazen over de uitspraken van zijn collega-journalist.

“Ik begrijp niet dat Valentijn Driessen het woord Italiaan steevast in xenofobe zin gebruikt als Farioli weer eens een punt verliest. Ajax zou ook moe zijn onder een helblonde trainer met blauwe ogen”, aldus Spaan.