Valentijn Driessen werd gebeld door familielid van speler Nederlands elftal: ‘Ik ben écht te ver gegaan’

Valentijn Driessen is na afloop van het EK in Duitsland gebeld door een familielid van Georginio Wijnaldum, zo vertelt de journalist maandag in een video-item van De Telegraaf. Driessen kreeg te horen dat hij over de schreef was gegaan in een column.

"Ik ben vanochtend (maandagochtend, red.) gebeld. Dat ging op een hele bijzondere manier", introduceert Driessen zijn verhaal. "Ik werd gebeld door, naar eigen zeggen, een familielid van Georginio Wijnaldum."

De verwant van de Oranje-middenvelder verweet Driessen 'heel weinig respect' te hebben getoond naar Wijnaldum. De familielid verwees naar een column, waarin de chef voetbal van De Telegraaf de 33-jarige international 'ouwe hap' noemde en suggereerde dat er doorgeselecteerd moest worden bij het Nederlands elftal.

"Ik had het woord 'lozen' gebruikt en daarvan zei die man: 'Lozen doe je met afvalwater.' En daar had hij volstrekt gelijk in", geeft Driessen zijn fout toe. "Hij was heel netjes en ik zei: 'U heeft helemaal gelijk.' Daarin ben ik écht te ver gegaan."

"Hij zei verder: 'Deze jongens hebben jou nooit wat aangedaan. Wijnaldum heeft veel betekend voor het Nederlandse voetbal.' Dat klopt allebei, dus ik moet wel zeggen dat ik in die column misschien toch wel iets te ver ben gegaan", steekt de journalist hand in eigen boezem.

De column waarnaar verwezen wordt, is een artikel van Driessen dat zondagavond gepubliceerd werd. In het stuk wordt geopperd dat Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Daley Blind, Memphis Depay en dus Wijnaldum 'geloosd' moeten worden door bondscoach Ronald Koeman.

"Koeman moet zijn oogappels lozen, de dertigers op wie hij tevergeefs zijn geld zette in Duitsland zoals Van Dijk, Depay, Wijnaldum, Blind en ook De Vrij. Uit eigen ervaring van het WK 1994 in Amerika weet de bondscoach hoe fit je moet zijn", schreef Driessen zondag.

