Valentijn Driessen weet ‘in welke hoek’ Ajax zijn nieuwe trainer gaat zoeken

Dinsdag, 16 mei 2023 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdtrainer heeft vooralsnog niet het gewenste effect gesorteerd. De Amsterdammers schoven eind januari John Heitinga door na het ontslag van Alfred Schreuder, maar lijken niet door te gaan met de oud-verdediger. Volgens Valentijn Driessen focust technisch directeur Sven Mislintat zich 'op de Spaanse hoek', zo vertelde de chef voetbal van De Telegraaf maandag bij Vandaag Inside.

De geruchten over vacante trainerspositie bij Ajax doen al een tijdje de ronde. Heitinga slaagde er net als Schreuder niet in om een topper te winnen en moest de TOTO KNVB Beker aan PSV laten, wat maakt dat de clubleiding onvoldoende vertrouwen zou hebben in zijn definitieve aanstelling. "Volgens mij moeten we meer in de Spaanse hoek denken", aldus Driessen. "Je hoort ook Duitsland, maar het zou heel makkelijk zijn om een Duitser te halen. Dan ben je heel kwetsbaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een Spaanse trainer die vaak wordt genoemd is Luis Enrique. De voormalig speler van Barcelona en Real Madrid was meest recentelijk werkzaam als bondscoach van Spanje, waar hij moest vertrekken na een teleurstellend verlopen WK. Enrique slaagde er met zijn ploeg niet in om de kwartfinale te bereiken en werd uitgeschakeld door Marokko. Andere Spaanse coaches die beschikbaar zijn zijn Albert Celades (voormalig Valencia), Rafael Benítez (voormalig Liverpool, Chelsea en Real Madrid) en Javi Gracia (voormalig Leeds United).

Ajax zoekt een buitenlandse trainer: drie mogelijke topkandidaten

Voetbalzone zet drie mogelijke kandidaten op een rij voor de trainerspositie bij Ajax. Lees artikel

Johan Derksen heeft zijn eigen kandidaat. "Ik vind het echt belachelijk", begint de Snor. "Peter Bosz is de meest normale oplossing. Hij is beschikbaar, heeft een Ajax-verleden en paste goed bij de club, maar omdat hij ooit woorden heeft gehad met de niet functionerende directeur (Edwin van der Sar, red.), kan dat niet. Wim Jonk is ook zo'n jongen. Dat is de enige die het beleid van Cruijff trouw bleef en voor straf werd hij weggestuurd. Die kun je prima trainer maken."

Ook de omstreden bonusregeling komt ter sprake in de talkshow. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei moet een klap worden gegeven op het plan om de RvC voortaan rond de 50.000 euro te gaan betalen. Tot op heden werken commissarissen bij Ajax om niet. "Het zijn niet de eerste de beste leden. Die grote namen uit het verleden spreken er schande van. Zij hebben hun hele leven een baan gehad en Ajax er Pro Deo naast gedaan, en nu komen er een paar vreemdelingen binnenwaaien die vijftig ruggen (50.000 euro, red.) krijgen", aldus Derksen.