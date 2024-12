Valentijn Driessen sabelt Mohamed Ihattaren neer: 'Doe daar wat aan!'

Valentijn Driessen heeft zich gestoord aan de hosannastemming rond Mohamed Ihattaren. De journalist van De Telegraaf vindt dat de benutte penalty van de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk tegen sc Heerenveen (1-1) - zijn eerste doelpunt in dienst van RKC - overgewaardeerd wordt.

Ihattaren maakte afgelopen vrijdag voor het eerst sinds begin 2021 een doelpunt in de Eredivisie. "Iedereen is helemaal gelukkig met Mo Ihattaren, want hij heeft gescoord. Ja, een penalty, tegen Heerenveen-uit...", verzucht Driessen in de podcast Kick-off van zijn krant.

Volgens Driessen stelt het doelpunt van Ihattaren weinig voor. "Kom op, waar gaat het over?" De journalist stelt dat Ihattaren nog lang niet topfit is. "Ik zie hem voetballen, dan denk ik: doe wat aan dat lichaam man! Aftrainen. Het ziet er gewoon niet uit."

Ihattaren kreeg tegen Heerenveen dertig minuten speeltijd van trainer Henk Fraser. "Op dit moment is het onmogelijk dat hij meer dan een half uur op topniveau kan spelen", zegt Driessen. "Je moet gewoon sneller toewerken naar algemene fitheid. Je ziet de rolletjes gewoon hangen. Dat kan gewoon niet. Het is topsport."

Driessen vindt de topsportmentaliteit bij RKC ver te zoeken. "Als je het verschil maakt met een gekregen penalty, en niet met je vertoonde spel... Het lijkt wel een revalidatieoord, dat RKC."

De journalist stoort zich aan de jubelstemming rond Ihattaren. "Iedereen gaat er weer mee op de loop... Dan denk ik: waar gaan we nu eigenlijk mee op de loop? Met een gozer die een penalty maakt..."