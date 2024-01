Valentijn Driessen reageert op nieuwe Ihattaren-zaak: ‘Dat is het vreemde’

Jack van Gelder heeft medelijden met Mohammed Ihattaren, zo laat de sportverslaggever en presentator weten te gast in De Oranjewinter. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de 21-jarige middenvelder van Slavia Praag wordt vervolgd voor een mishandeling op 11 februari 2023. Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf vindt het vooral opvallend dat het vermoedelijk gaat om de mishandeling van zijn huidige vriendin, Yasmine Driouech.

Driouech deed in februari 2023 aangifte tegen Ihattaren vanwege mishandeling, maar kwam daar vervolgens op terug. Dat heeft echter geen invloed op de zaak tegen de voetballer. Voor het Openbaar Ministerie maakt het immers niets meer uit, want een woordvoerder liet weten dat er geen aangifte nodig is om iemand te vervolgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het Openbaar Ministerie kan tot dusver alleen zeggen dat een 21-jarige man uit Vleuten wordt vervolgd voor deze feiten en wil niet bevestigen dat het gaat om Ihattaren. Wel is bekend dat hij in die periode lange tijd verbleef in een luxueus herenhuis in Vleuten. Voor de zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Naast vervolging voor de vermeende mishandeling van zijn vriendin zal Ihattaren ook worden aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van bedreiging op 7 oktober 2022. Dat bevestigden ingewijden vrijdag aan het ANP. In De Oranjewinter was Ihattaren 's avonds opnieuw onderwerp van gesprek.

Van Gelder sprak vol mededogen over de linkspoot. “Ik vind het zo zielig en heb het eigenlijk wel met hem te doen. Hij zal zichzelf in de nesten hebben gewerkt op allerlei manieren, maar laten we even teruggaan naar het begin. Dit was een buitengewoon talentvolle voetballer. Hij is op een of andere manier in de verkeerde kringen terechtgekomen, of hij is zelf labiel. Misschien kon hij zelf niet op tegen de druk en bekendheid, dus ik heb ook in bepaalde mate medelijden met hem.”

Toch wil Van Gelder zich wel uitspreken tegen het vermeende strafbare feit dat Ihattaren zou hebben gepleegd. “Als je iemand mishandelt, dan gaat dat alle perken te buiten.” Driessen reageert vooral met verbazing op het vermoedelijke slachtoffer in de lopende strafzaak.

“Het vreemde is natuurlijk dat hij aangeklaagd wordt omdat zijn toenmalige vriendin aangifte heeft gedaan”, aldus Driessen. “Die aangifte blijft gewoon staan bij het Openbaar Ministerie, terwijl ze inmiddels gewoon getrouwd zijn met elkaar. Dat telt niet mee omdat het nu al in behandeling is.”

Presentatrice Hélène Hendriks spreekt van een never ending story. “Bij Slavia Praag waren ze ontzettend enthousiast omdat hij iets was afgevallen”, reageert Van Gelder. “Dan denk ik: als je topsporter bent en je gaat ergens beginnen, zorg dan in ieder geval dat je al strak bent. Het is gewoon doodzonde, want het is echt een goede voetballer.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties