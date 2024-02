Valentijn Driessen opvallend lyrisch: ‘Nederland is te klein voor hem’

Valentijn Driessen heeft in zijn nieuwste column in De Telegraaf stilgestaan bij het vertrek van Robert Eenhoorn. De algemeen directeur van AZ legt per 1 juli zijn functie neer. Eenhoorn was tien jaar lang in dienst bij AZ.

Driessen stelt dat Eenhoorn samen met technisch directeur Max Huiberts 'geweldig werk' heeft geleverd. "AZ werd op alle gebieden een voorbeeldclub. Corona, een ingestort dak, verbanning naar Den Haag; sportief, financieel en organisatorisch laat Eenhoorn een kerngezonde club achter met een mooie toekomst."

"De grote ambities zijn losgelaten", gaat Driessen verder. "Ondanks het kleine stadion en het geringe achterland wilde Eenhoorn nog steeds kampioen van Nederland worden."

Eenhoorn wilde dat er vrij baan werd gemaakt voor externe financiers om sportief stappen te kunnen zetten met AZ. "Maar RvC-voorzitter René Neelissen, de man achter het afgewende faillissement in 2003, speelt liever op zeker."

"Hij staat voor continuering van AZ’s huidige rol in het (inter)nationale voetbal. Groei is prima, maar alleen organisch. Die instelling vloekt met de persoonlijkheid van topsporter Eenhoorn, die altijd de uitdaging zoekt van meer en beter."

Het aanstaande vertrek van Eenhoorn kwam voor Driessen dan ook niet als een verrassing. "Na de honkbalbond en AZ is het sportlandschap hier te klein voor hem. Met zijn ambities, visie en ideeën over topsportorganisaties zal Eenhoorn de grens over gaan."

Reactie Eenhoorn

AZ maakte maandag middels een persbericht het vertrek van Eenhoorn bekend. "Ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeheid zijn intrede doen. Een club als AZ verdient de volle inzet en die energie bleek voor mijzelf steeds lastiger te vinden", aldus Eenhoorn.

"AZ draait al jaren mee in de top van de Eredivisie en heeft ook in Europees verband een uitstekende indruk achtergelaten. Bijzonder trots ben ik op de manier waarop onze jeugd zich presenteert, niet in de laatste plaats omdat dit een stabiele toekomst voor de club in de komende jaren betekent."

Eenhoorn laat nog ongewis waar hij zich in de nabije toekomst op zal gaan richten. "Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen en om alle speculatie voor te zijn: er is dus nog geen volgende stap in zicht."

