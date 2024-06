Driessen op zijn plek gezet na Veerman-opmerking: 'Kortsluiting in bovenkamer'

Valentijn Driessen op z'n plek gezet na opmerking over Joey Veerman: '25 graden en kortsluiting in de bovenkamer'

Valentijn Driessen kwam dinsdagavond tot een harde conclusie na de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3). Joey Veerman stelde hevig teleur en werd al voor rust door bondscoach Ronald Koeman gewisseld. Driessen denkt dat Veerman dit EK niet meer in actie komt en dat de pijnlijke wissel sowieso het einde van zijn interlandcarrière betekent.

“Normaal gesproken zit hij (Koeman, red.) er tot medio 2026, dan hebben we het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar zal Joey Veerman niet bij zijn. Het Oranjeshirt weegt voor Veerman veel te zwaar, zelfs na een geweldig seizoen bij PSV”, zo luidde de bikkelharde conclusie van Driessen.

Leon ten Voorde, journalist van Tubantia en het Algemeen Dagblad, deelt een sneer uit aan Driessen, zonder specifiek zijn naam te noemen. “Ik lees nu al dat Veerman er over twee jaar niet bij is op het WK waarvoor de kwalificatie nog moet beginnen... De eerste dag boven de 25 graden en in de bovenkamer treedt kortsluiting op”, schrijft hij op X. Ten Voorde voegt daar nog aan toe: “Niemand weet hoe het er over twee jaar voorstaat. Laten we ons eerst maar eens kwalificeren.”

Kees Luijckx had bij EK-praat op ESPN net als Driessen stevige woorden over voor Veerman. “In de praktijk is Veerman nu klaar op dit EK, en ik denk zelfs dat hij het als Oranje-international nu heel moeilijk gaat krijgen. Dat had hij al in de hiërarchie en dat wordt nu zo veel moeilijker.”

Perez denkt dat daar verandering in kan komen als Veerman komende zomer een transfer maakt. “Maar ik denk dat hij ook geen transfer gaat maken, Kenneth”, reageert Luijckx. “Je krijgt niet zo heel veel kansen als international, de volgende spelers staan alweer klaar. Hij speelde nog slechter dan tegen Polen. Dan moet je van heel ver komen om dit op zijn leeftijd - want hij is ook al iets ouder - nog om te draaien. Ik zie dat niet gebeuren.”

