Valentijn Driessen onthult wie de eerste keus is voor trainerspositie Ajax

Valentijn Driessen weet dat Erik ten Hag de voornaamste kandidaat is om trainer John van ‘t Schip op te volgen bij Ajax, zo maakt hij duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers zullen volgens de journalist alleen geduld moeten hebben om de coach in te lijven, want hij staat nog altijd onder contract bij Manchester United.

Maandagochtend werd bekend dat Graham Potter niet de nieuwe hoofdtrainer van Ajax wordt. Volgens Sky Sports heeft de 48-jarige Engelsman een aanbod van de Amsterdammers afgeslagen. Potter gold volgens de berichtgeving als topkandidaat om het stokje van Van 't Schip over te nemen, maar Driessen en Mike Verweij zijn ervan overtuigd dat hij niet de topkandidaat was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Bij Brighton heeft Potter het aardig gedaan, maar bij Chelsea is hij natuurlijk volledig door het ijs gezakt", concludeert Driessen. “Hij kon daar de druk en de stress niet aan. Daar waren ook bestuurlijke perikelen.”

“Nu wordt gezegd dat hij ook vanwege de bestuurlijke perikelen in Amsterdam heeft bedankt voor Ajax. Hij kan daar slecht mee omgaan. Ik ben helemaal niet onder de indruk van Graham Potter. En welke Engelse trainer presteert nou over de grens? Binnen de grens presteren ze trouwens ook niet, want er zitten allemaal buitenlanders in de top.”

Verweij vult Driessen aan. “Potter is nog niet de eerste kandidaat geweest voor Ajax. Hij zal ongetwijfeld gepolst zijn, net als een aantal anderen, maar zeker nu Alex Kroes geschorst is, is het helemaal niet concreet geweest.”

Driessen weet dat de eerste keus van Ajax de huidige manager van Manchester United is. “De eerste keuze is natuurlijk Ten Hag. Je moet dan wel het lef hebben om op zijn ontslag te wachten. Ten Hag roept nu overal dat hij de grote man van volgend seizoen is.”

“Ik denk dat Ten Hag nog altijd de droomkandidaat van Ajax is”, besluit Verweij. “Ongeacht wat er met Alex Kroes gaat gebeuren.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties