Driessen: ‘Ik hoop dat ze hem voor het einde van het EK wegsturen’

Valentijn Driessen loopt helemaal leeg: ‘Ik hoop dat ze Gareth Southgate voor het einde van het EK wegsturen’

Valentijn Driessen heeft geen hoge pet op van Gareth Southgate, zo laat de chef voetbal van De Telegraaf blijken in de voetbalpodcast Kick-off. De kritische journalist is zelfs van mening dat de Engelse voetbalbond de bondscoach zo snel mogelijk moet ontslaan. Het liefst nog voor het einde van het EK.

Engeland begon het EK met een nipte 0-1 zege op Servië en wist donderdagavond niet te winnen van Denemarken (1-1). Met name het matige spel van the Three Lions kan de Engelse voetbalfans en media niet bekoren.

Driessen begrijpt dat heel goed. “Onze grote vriend Gareth Southgate heeft vorige keer de finale van het EK gehaald, maar gelukkig verloor hij die. Sinds hij daar zit heb ik nog nooit een fatsoenlijke wedstrijd van Engeland gezien.”

“Nu wisselt hij zijn hele voorhoede”, gaat Driessen verder. “Dan brengt hij allerlei defensief materiaal in, maar iemand die de Premier League in het afgelopen seizoen op zijn kop heeft gezet en bijna topscorer werd, Cole Palmer van Chelsea, laat hij gewoon op de bank zitten. Hij laat hem gewoon links liggen. Het is werkelijk een schande!”

Volgens Driessen is de positie van Southgate onhoudbaar. “Ik vind het helemaal terecht als ze nu de zaag erin zetten bij die Southgate. Hopelijk krijgen ze hem nog weg voor het einde van het EK!”

Engeland staat na twee groepsduels met vier punten bovenaan in Groep C. Dinsdag wacht de laatste groepswedstrijd, waarin Slovenië de tegenstander is. Driessen hoopt dat Southgate dan niet meer voor de groep staat, al lijkt dat een zeer onrealistisch scenario.

