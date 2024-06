Ten Hag bevestigt naam van andere grote trainer met wie Man United sprak

Erik ten Hag heeft bij Studio Fußball op de NOS bevestigd dat hij verder mag gaan als trainer van Manchester United. Daarnaast geeft de Haaksberger aan dat de club heeft gesproken met Thomas Tuchel en dat er inderdaad gesprekken lopen om zijn tot medio 2025 lopende contract te verlengen.

De toekomst van Ten Hag was lange tijd onzeker. Het leek erop dat het doek hoe dan ook zou vallen, maar dat bleek niet het geval. Engelse media meldden dat de clubleiding toch besloot om verder de te gaan met de trainer, die afgelopen seizoen slechts achtste eindigde in de Premier League.

The Guardian schreef voor de FA Cup-finale tegen Manchester City dat Ten Hag ook bij winst het veld moest ruimen, maar dat bleek niet op waarheid te berusten. "Er is nooit een saai moment bij Manchester United", erkent Ten Hag. "Ik heb een beetje vakantie gehad, maar deze week is er toch wat roet in het eten gegooid."

"De clubleiding is naar me toe gekomen terwijl ik vakantie had op Ibiza. Ze stonden ineens op de stoep en vertelden dat ze met me verder wilden. Zoals in elke situatie lijkt het me verstandig dat je evalueert en van daaruit conclusies trekt."

"Dat heeft Manchester United ook gedaan. De leiding (INEOS, red.), de nieuwe leiding, is voor het eerst in het voetbal gestapt en hebben uitgebreid de tijd genomen om te evalueren."

Ten Hag bevestigt dat de club gesproken heeft met Tuchel, zoals eerder door Engelse media gemeld. De Duitser is clubloos na zijn vertrek bij Bayern München. "Maar dat is denk ik ook geen geheim, want iedereen heeft mee kunnen krijgen dat ze met meerdere kandidaten gesproken hebben", doelt hij onder meer ook op Kieran McKenna.

"In Nederland is dat not done", doelt Ten Hag op het spreken met andere trainers. "In Nederland hebben wij het CBV. Dat mag helemaal niet, je mag niet eens met een andere club praten. Op het moment dat een trainer een zittende trainer is... Daar zijn de wetten en regels wat anders. Maar uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer al in huis hebben."

"We hebben gesproken over diverse onderwerpen en de conclusie is dat we met elkaar doorgaan. En de conclusie is dat we gaan zitten om het contract te verlengen. We moeten nog wel tot overeenstemming komen. Het is nog niet gedaan, we moeten er wel even over spreken."

