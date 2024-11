Valentijn Driessen: 'Hij is bloedsnel, verschrikkelijk explosief, maar in de kleine ruimte kan hij niks'

Valentijn Driessen is lovend over Luka Ivanusec en Julián Carranza. Beide Feyenoorders stonden afgelopen zaterdag tegen AZ (3-2 zege) in de basis, en deden het volgens Driessen goed. Op Ibrahim Osman is de journalist iets kritischer.

Ivanusec mocht het tegen AZ voor het eerst sinds 10 augustus weer vanaf de eerste minuut laten zien in een wedstrijd van Feyenoord. De Kroaat beloonde die basisplaats met een doelpunt: hij maakte de 2-1.

“Hij deed het goed”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf over Ivanusec. “Eindelijk weer een keer.”

“Hij heeft ook wel aardig wat geld gekost, en we hebben hem gewoon een jaar niet gezien. Dus dat is wel heel lang. Priske heeft hem nu het vertrouwen gegeven, en hij maakt het ook waar. Tegen AZ, dus dat is wel goed voor die jongen.”

Iemand anders die zaterdag in de basis startte en nog maar weinig duels voor Feyenoord speelde, is spits Carranza. “Die Argentijn vind ik ook wel een aardige voetballer”, zegt Driessen over hem. “Hij is niet snel, maar hij weet wel goed de bal vast te houden en heeft oog voor zijn medespelers. Hij is absoluut niet geboren met een hele egoïstische inslag. Dat is wel hel bijzonder voor een spits en een Argentijn. Ik vind hem best wel een goede speler.”

Zondag opperde Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal dat Osman misschien ook wel als gelegenheidsspits kan spelen bij Feyenoord. Driessen twijfelt echter of dat een goed idee is.

“Die heeft zoveel ruimte nodig… Dan moet je met z’n allen op de eigen helft gaan staan, en dan alle ballen naar voren peren. Dan kan die gozer er wel achteraan. Want hij is bloedsnel, en verschrikkelijk explosief. Maar in de kleine ruimte kan hij niks”, is de journalist kritisch op Osman.