Valentijn Driessen: ‘Hij heeft niet het niveau van linksback bij Ajax’

Vrijdag, 3 november 2023 om 14:08 • Jan Hoeksema • Laatste update: 15:17

Valentijn Driessen vond FC Volendam erbarmelijk voor de dag komen tegen Ajax vrijdagavond. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het 'gênant' om blij te zijn met een overwinning op de ploeg van trainer Matthias Kohler.

Driessen zag echter de nodige blijdschap bij Ajax na het duel. "Ik denk dat Ajax heel erg opgelucht is", begint de journalist zijn verhaal in een video-item. "Als ik het publiek, de trainers en de spelers zag, dan zag je wel dat ze al tijden niet gewonnen hadden. Het is eigenlijk ook wel een beetje gênant om zó blij te zijn dat je wint van Volendam."

Driessen heeft allesbehalve een hoge pet op van de selectie van Volendam. "Dat is werkelijk waar een parodie op Eredivisie-voetbal. Het lijkt echt nergens op. Als je zoveel brandhout op moet stellen dan kan je niet anders dan verliezen. En dan mag je eigenlijk niet eens blij zijn als Ajax, maar ze waren wel erg opgelucht. Dat zegt alles over de situatie waarin Ajax verkeert."

Trainer John van 't Schip had meteen een verrassing in huis bij zijn eerste duel met Ajax. De oefenmeester koos voor Ar'jany Martha als linkervleugelverdediger. "De keuze voor Martha was natuurlijk een beetje noodgedwongen. Borna Sosa was geblesseerd en Gastón Ávila wil geen linksback spelen. En Anass Salah-Eddine heeft in zijn invalbeurt laten zien dat hij niet het niveau heeft om bij Ajax linksback te spelen", oordeelt de journalist hard.

Over de debutant was Driessen beter te spreken. "Martha deed het best wel aardig, zeker aan de bal. Hij kon ook zonder druk voetballen, alles was eigenlijk goed. Hij deed het prima, alleen verdedigend is hij te weinig getest."

De oorzaak daarvan ligt volgens de chef voetbal bij het gebrekkige spel van de Palingboeren. "Dat kwam vooral doordat Volendam Bilal Ould-Chikh veel te weinig in het spel betrok. Want dat is een van de weinige Volendammers die wel aardig kan voetballen. Maar om Martha tot 'man van de wedstrijd' te benoemen vond ik veel te ver gaan."

In de ogen van de Telegraaf-journalist was een aanvaller de beste man op het veld. "Ik vond Steven Bergwijn de 'man van de wedstrijd'. Hij is vooralsnog aanvoerder gebleven. Alles komt op zijn schouders terecht, want Steven Berghuis gaf ook niet thuis. Bergwijn schoot op de lat en scoorde een keer, dus een prima wedstrijd voor hem", besluit Driessen.