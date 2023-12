Valentijn Driessen: ‘Ajax moet hem bellen, de ideale cultuurbewaker’

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf de vloer aangeveegd met Pier Eringa. De inmiddels vertrokken voorzitter van de Raad van Commissarissen weigert zich in de media uit te laten over zijn tijd bij Ajax, maar gaf ondertussen wel een interview aan Het Financieele Dagblad. Voor eigen gewin, stelt Driessen.

"Eringa toont geen enkele zelfreflectie en wordt daartoe ook niet aangezet", schrijft Driessen. "Waar deze snoever de brutale moed vandaan haalt, is ongelofelijk; hij durft het wel in zijn hoofd te halen om de club en de mensen met hun Ajax-achtergrond te bekritiseren die sinds zijn vertrek alles in het werk stellen om Eringa’s puinhopen op te ruimen en de recordkampioen overeind te helpen."

Eringa gaf in het Het Financieele Dagblad aan dat er onvoldoende ruimte is voor buitenstaanders in de voetballerij. "Het is geen toeval dat nu bij Ajax wordt teruggegrepen op vertrouwelingen van de club", aldus de vertrokken bestuurder.

"Ajax mag dan onderuit gaan, als de carrière van de bestuurlijk omhooggevallen bobo Eringa met al zijn ervaring maar niet ontspoort", gaat Driessen verder. "De huidige interim-directeur Jan van Halst was in dat half jaar van Eringa bij Ajax diens doofstomme loopjongen, diens partner in crime. Het is nu van deze directie met Van Halst een dolkstoot in de rug van de echte Ajacieden als Eringa met alle egards wordt ontvangen in de Johan Cruijff ArenA."

Ajax heeft Michael van Praag en Leo van Wijk benoemd als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen en Marijn Beuker aangesteld als directeur voetbal. Algemeen directeur Alex Kroes begint in maart met zijn werkzaamheden bij Ajax. Louis van Gaal fungeert als externe adviseur.

Als het aan Driessen ligt waagt Ajax ook een belletje naar Dennis Bergkamp. Het clubicoon voelde zich in 2017 genoodzaakt te vertrekken uit de technische staf en keerde sindsdien niet terug. Zelf heeft de oud-aanvaller al aangegeven niet openlijk te willen solliciteren.

"Bergkamp, niet het domste jongetje van de klas, heeft in zijn interview in De Telegraaf legio pijnpunten blootgelegd. Hij zegt weliswaar nadrukkelijk niet te solliciteren, maar dat hoeft de nieuwe beleidsbepalers bij Ajax geenszins te beletten eens contact met hem op te nemen. Iemand als Bergkamp kan Ajax in de organisatie heel goed gebruiken. De ideale cultuurbewaker", besluit Driessen.

