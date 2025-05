Vader Noa Lang: 'Het is een laffe daad, maar ik heb geen aangifte gedaan'

Er verscheen maandag via Dumpert een filmpje waarop is te zien dat Jeffrey Lang een klap in zijn gezicht krijgt van een boze bezoeker van de Rotterdamse amateurclub Alexandria'66. De vader van Noa Lang was op dat moment als scheidsrechter actief bij een jeugdwedstrijd.

De betreffende toeschouwer was het niet eens met een beslissing van Lang, die na de klap onderuitging en enige tijd op de grond bleef liggen. Hij verloor even het bewustzijn, maar kon al snel omhoog worden getrokken door omstanders.

Lang senior reageerde dinsdag via zijn Instagram-pagina op het filmpje dat maandag plots opdook. ''Maak je niet druk om mij, mensen. Het is een oud filmpje. Prima'', aldus de fitnesscentrumhouder, die met bokshandschoenen aan en enigszins opgewonden in de camera kijkt.

''Maar die Feyenoorders vonden het nodig om te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad'', verwijst hij enigszins spottend naar de 2-3 nederlaag tegen PSV, dat won dankzij twee goals van uitblinker Noa Lang.

Jeffrey Lang praat dinsdag uitgebreid met het Algemeen Dagblad over het bewuste voorval bij Alexandria'66. ''Hij was het niet eens met een beslissing. Ik dacht: dat gaan we even uitpraten. Toen gaf hij me uit het niks een klap en ging ik out voor acht seconden.''

''Het is een laffe daad, maar die tik boeit me niks. Het gaat me om de kinderen. Die waren getraumatiseerd'', aldus de vader van de PSV-aanvaller, die als bokser wel wat gewend is.

Lang senior had al snel een verzoenend gesprek met de dader. ''Hij heeft me de volgende dag netjes gebeld en wel duizend keer zijn excuses aangeboden. We hebben het netjes als twee mannen onder elkaar uitgepraat. Ik heb ook geen aangifte gedaan. Voor mij is het klaar zo. Nogmaals, het gaat me om de kinderen die zijn geschrokken.''

Het bestuur van Alexandria'66 komt dinsdag met een uitgebreidere verklaring op de proppen. ''De beelden zijn schokkend'', treurt bestuurslid De Vries. ''Wij hechten eraan met klem te delen, dat ons bestuur tot aan het verschijnen van de beelden wist dat zich een incident had voorgedaan. Wij zijn niet op de hoogte gesteld van de details. Dat sprake is van een buitengewoon ernstig incident, wordt nu door de beelden bevestigd.''

De dader zou lid zijn van amateurclub DCV uit Krimpen aan den IJssel. Dit is inmiddels bevestigd door het bestuur middels een statement op de clubsite. DCV benadrukt dat de beelden pas op 12 mei voor het eerst zijn opgemerkt.

''Direct na kennisneming van het incident heeft het bestuur een gesprek gehad met betrokkene. Hierin is door ons het incident sterk verworpen (zonder de beelden te zien) en is de betrokkene medegedeeld dat hij niet meer welkom is bij DCV'', zo valt te lezen in de verklaring van de DCV-leiding. Beide clubs onthouden zich verder van commentaar.