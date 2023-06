‘United wil grootverdiener slijten en is bereid elf miljoen euro mee te geven'

Donderdag, 1 juni 2023 om 10:21 • Bart DHanis • Laatste update: 11:21

Manchester United wil Harry Maguire komende transferperiode heel graag van de hand doen, zo meldt de Daily Mail. Volgens het Engelse dagblad is de club van trainer Erik ten Hag zelfs bereid om de centrale verdediger meer dan elf miljoen euro mee te geven, als hij maar vertrekt. Maguire verdient momenteel 200.000 euro per week op Old Trafford en neemt daarmee een flinke hap uit het salarisbudget van the Reds.

Maguire, die nog steeds aanvoerder is bij United, werd in de zomer van 2019 voor maar liefst 87 miljoen euro overgenomen van Leicester City. Zijn waarde wordt momenteel geschat op nog slechts dertig miljoen euro, waardoor United, mochten ze hem verkopen, sowieso een flink verlies zal draaien. Zijn contract in Manchester loopt nog door tot medio 2025. Vooralsnog is niet bekend of er al een club zich heeft gemeld voor Maguire.

De 55-voudig international van de nationale ploeg van Engeland kan dit seizoen niet rekenen op een basisplaats onder Ten Hag. De Haaksbergse oefenmeester verkiest centrale verdedigers Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Victor Lindelöf boven Maguire. Ook Luke Shaw, die van nature een linksachter is, wordt door Ten Hag eerder in het centrum geposteerd dan de dertigjarige aanvoerder. Maguire stond dit seizoen slechts acht keer aan de aftrap van een Premier League-duel.

United zou zelfs al een vervanger voor Maguire op het oog hebben. Mocht het lukken om de grootverdiener te slijten, zal Kim Min-jae de overstap van Napoli naar the Red Devils moeten maken, zo meldde Foot Mercato-journalist Santi Aouna eerder deze maand. De Zuid-Koreaanse mandekker heeft een afkoopclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan. United zal dan wel snel moeten handelen: de clausule geldt alleen voor de eerste vijftien dagen van juli.