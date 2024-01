United beging fout: contract grootverdiener loopt deze zomer af, niet medio 2025

Raphaël Varane heeft het gevoel dat hij door Manchester United naar de uitgang wordt geduwd. Dat schrijft Manchester Evening News. The Red Devils hebben besloten om de optie in het contract van de dertigjarige mandekker niet te lichten en dat voelt niet goed voor Varane, die deze zomer transfervrij is.

Manchester United lichtte onlangs wél de optie om het contract van Victor Lindelöf met één jaar te verlengen. De club heeft het gevoel dat de Zweed meer restwaarde heeft dan zijn collega Varane. De Fransman had gehoopt dat ook zijn contract met één jaar verlengd werd, aangezien hij helemaal niet weg wil.

Manchester Evening News schrijft dat het contract van Varane niet volgend jaar zomer, maar deze zomer afloopt. Manchester United moest bij zijn komst in 2021 wat zaken aanpassen in de verbintenis van de rechtspoot nadat er wat problemen waren ontdekt tijdens diens medische keuring.

“United communiceerde zelfs nog de verkeerde datum over wanneer het contract van Varane afloopt bij zijn aankondiging in de zomer van 2021”, schrijft het lokale medium. De club beging in de zomer van 2020 een soortgelijke fout toen Nemanja Matic zijn contract verlengde. Manchester United gaf aan dat de verbintenis tot medio 2023 liep, maar in werkelijkheid liep het contract tot medio 2022, waarbij de club een optie had bedongen om er eventueel nog een extra seizoen aan vast te plakken. De middenvelder vertrok in de zomer van 2022 transfervrij naar AS Roma.

De verbintenis van Varane loopt dus niet medio 2025 af, maar medio 2024: deze zomer. De 93-voudig international van Frankrijk is daardoor sinds 1 januari (maandag) vrij om met buitenlandse clubs te spreken over een transfervrije overstap in de zomer.

Varane heeft nog niet besloten of hij akkoord zou gaan met een nieuw contract tegen financieel lagere voorwaarden mocht Manchester United hem die aanbieden, zo klinkt het. De mandekker is daarnaast ook niet blij met ‘het gebrek aan stabiliteit’ bij de club dit seizoen. Varane is deze jaargang geen onbetwiste basisspeler op Old Trafford en ziet hoe Erik ten Hag regelmatig voor Harry Maguire, Jonny Evans, Luke Shaw en/of Lindelöf in het centrum van de defensie kiest.

De Franse verdediger kwam daardoor – in combinatie met blessureleed – deze campagne pas 1006 minuten in actie bij Manchester United, verdeeld over 16 wedstrijden. Vorig seizoen was Varane juist een van de steunpilaren van de ploeg: de Engelsen verloren slechts 5 van de 27 wedstrijden waarin de mandekker startte.

Jadon Sancho gaat Manchester United deze maand nog verlaten, schrijft hetzelfde Manchester Evening News. De 23-jarige buitenspeler heeft al sinds begin september een conflict met Ten Hag, nadat hij de manager op sociale media ervan had beschuldigd niet de waarheid te spreken over waarom hij in het duel met Arsenal ontbrak. Sancho speelde sindsdien geen minuut meer voor de club.

