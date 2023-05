United-avontuur gaat als een nachtkaars uit door meniscusblessure

Maandag, 15 mei 2023 om 20:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:05

Erik ten Hag kan dit seizoen geen beroep meer doen op Marcel Sabitzer, zo maakt Manchester United bekend. De Oostenrijker heeft een meniscusblessure opgelopen, die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Sabitzer ziet onder meer de finale van de FA Cup aan zich voorbijgaan tegen Manchester City. Ook moet hij de competitiewedstrijden tegen Bournemouth, Chelsea en Fulham missen.

Sabitzer werd in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen West Ham United een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Christian Eriksen. Na afloop van dat duel bleek dat de middenvelder een knieblessure had opgelopen. De thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-0) moest hij om die reden laten schieten. Nu blijkt dat het einde seizoen is voor de huurling van Bayern München.

Sinds zijn komst in januari eiste Sabitzer een belangrijke rol op met achttien wedstrijden en drie doelpunten. In de kwartfinale van de FA Cup was hij belangrijk met een treffer tegen Fulham, terwijl hij in de Europa League een dubbelslag voor zijn rekening nam tegen Sevilla. Die treffers bleken echter niets waard, daar de ploeg van Ten Hag op bezoek in Andalusië alsnog onderuit ging. Wel legde Sabitzer beslag op de EFL Cup.

Door de blessure lijkt het avontuur van Sabitzer bij United als een nachtkaars uit te gaan. De 69-voudig international van Oostenrijk keert in principe terug bij Bayern, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025. Sabitzer heeft wel aangegeven graag met Ten Hag te willen blijven samenwerken. De kans is groot dat hij onder Thomas Tuchel opnieuw op de bank terechtkomt. De twee spraken nog niet over een mogelijke samenwerking.