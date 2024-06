Uitstekend nieuws voor Oranje-opponent Frankrijk in aanloop naar start EK

Het was zondag schrikken geblazen voor liefhebbers van het Franse voetbal. L'Équipe bracht namelijk naar buiten dat sterspeler Kylian Mbappé een blessure had opgelopen en niet zou starten in het oefenduel met Canada. Toen de nieuwbakken Real Madrid-aanvaller een kwartier voor tijd alsnog binnen de lijnen kwam, waren de meeste zorgen weggenomen. Inmiddels bestaat zelfs volledig zekerheid over de fitheid van Mbappé.

Klachten aan de knie hielden de Madrista in spe aanvankelijk aan de kant. Zijn reserverol bleek voornamelijk een keuze uit voorzorg te zijn, getuige de invalbeurt van ruim vijftien minuten.

Zowel zonder als met Mbappé binnen de lijnen wist Frankrijk geen potten te breken tegen Canada, dat enkele dagen eerder nog met 4-0 in de boot ging tegen het Nederlands elftal. Les Bleus bleven steken op een 0-0 gelijkspel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een uitermate teleurstellend resultaat voor de Franse sterren. Over een week speelt Frankrijk zijn eerste EK-wedstrijd tegen Oostenrijk en dus kenden de mannen van bondscoach Didier Deschamps een slechte generale.

Desondanks hielden de Fransen een positief gevoel over aan de zondagavond, met dank aan Mbappé. De aanvaller gaf na afloop van het duel aan dat het 'heel goed' gaat en nam dus alle zorgen omtrent zijn fysieke gesteldheid meteen weg.

Nederland is op vrijdag 21 juni de tegenstander van Frankrijk op het EK. Daarvoor spelen de Fransen op maandag 17 juni dus hun eerste groepsduel met Oostenrijk, terwijl de groepsfase besloten wordt met een wedstrijd tegen Polen (25 juni).

Frankrijk geldt als een van de favorieten voor de eindzege in Duitsland, terwijl Engeland mogelijk als de grootste concurrent wordt gezien.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties