Uitblinkende Jorrel Hato neemt winnend Ajax bij de hand bij eerste oefenzege

Ajax heeft dinsdagvond de eerste oefenzege van de voorbereiding geboekt. De Amsterdammers, die afgelopen weekend verloren van PEC Zwolle (0-1), wonnen in het Gelderse Oldebroek met 4-0 van STVV.

STVV eindigde afgelopen seizoen in de reguliere competitie als negende in België en wist op de laatste speeldag knap te winnen van landskampioen Club Brugge. In de play-offs werd een derde plek behaald.

Bij Ajax verschenen veel andere namen aan de aftrap in tegenstelling tot het duel met PEC Zwolle. Francesco Farioli koos ervoor om vooral de talenten een kans te geven. Onder hen Jorrel Hato, Carlos Forbs en Julian Rijkhoff.

Het was Hato die al na acht minuten spelen voor de eerste treffer van de avond tekende. STVV begon met een blok op het middenveld, waardoor veelvuldig de lange bal werd gezocht door Ajax in de beginfase.

Bij de eerste goede aanval door de as van het veld combineerde Hato met Rijhoff, waarna de verdediger doeltreffend afrondde: 1-0. Hato kwam tegen PEC Zwolle ruim een uur in actie.

STVV kreeg in de persoon van Joselpho Barnes een goede mogelijkheid om de stand gelijk te trekken. De aanvaller ging alleen op Remko Pasveer af, maar zag de veertigjarige goalie zijn doel goed verkleinen.

Farioli koos ervoor om na een uur spelen al zijn veldspelers te wisselen. Onder meer Jordan Henderson, Kenneth Taylor, Owen Wijndal, Devyne Rensch en Branco van den Boomen kwamen binnen de lijnen.

De stand was in de tussentijd al opgekrikt door Ajax van 1-0 naar 3-0. Al na 27 seconden in het tweede bedrijf werkte Jaydon Banel zichzelf op het scorebord. De aanvaller had in de eerste helft al een enorme kans om zeep geholpen.

De derde Amsterdamse treffer kwam tien minuten later op naam van Forbs. De rappe buitenspeler nam de bal volledig verkeerd aan, maar lokte de doelman van STVV daarmee onbedoeld uit zijn doel om het vervolgens af te ronden met een stiftje: 3-0.

Het slotakkoord aan Amsterdamse zijde kwam van de voet van Taylor. De middenvelder was het eindstation van een prachtige aanval en rondde af voor een leeg doel. Het voorbereidende werk kwam van de eveneens ingevallen Christian Rasmussen: 4-0.