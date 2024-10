UEFA zet liefst twee Nederlanders in Champions League Team van de Week

De UEFA heeft het Champions League Team van de Week bekendgemaakt via de officiële kanalen. De Europese voetbalbond laat weten dat een panel van de organisatie bepaald heeft wie de elf namen in de ‘opstelling’ staan. Opvallend genoeg zijn er liefst twee Nederlanders opgenomen in het elftal.

Onder de lat staat Emiliano Martínez, die met Aston Villa verrassenderwijs won van Bayern München (1-0). De Argentijnse sluitpost hield zijn ploeg met meerdere cruciale reddingen op de been.

In de defensie staat de eerste Nederlander: Ryan Flamingo. “Hij valt op vanwege zijn statistieken”, zo schrijft de UEFA als onderbouwing voor de keuze voor de PSV’er. “Zes heroveringen, drie onderscheppingen, zeventien geblokte schoten en gewonnen duels. Bovendien had hij zeven voorwaartse passes.”

De viermansdefensie wordt gecompleteerd door rechtsback Tiago Santos, die met Lille OSC stuntte tegen Real Madrid (1-0 winst). Ook Mohammed Salisu (Monaco) en Davide Zappacosta (Atalanta) staan in het elftal van de week.

Op het middenveld staat Quinten Timber geposteerd. “Hij speelde een fundamentele rol tegen Girona en won liefst 71 procent van zijn duels. Door hoog druk te zetten op de vijandige helft bezorgde hij zijn elftal bovendien een strafschop”, zo luidt het oordeel van de UEFA.

Op het middenveld staan verder Raphinha (FC Barcelona) en Florentino (Benfica). Laatstgenoemde was erg belangrijk voor zijn ploeg in het duel met Atlético Madrid, dat met 4-0 van de mat geveegd werd. De voorhoede wordt gevormd door Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Dusan Vlahovic (Juventus) en Abdallah Sima (Stade Brest).

Champions League Team van de Week: Martínez; Tiago Santos, Flamingo, Salisu, Zappacosta; Florentino, Timber; Adeyemi, Raphinha, Vlahovic, Sima.