UEFA passeert Szymon Marciniak en stelt François Letexier aan als scheidsrechter voor EK-finale

François Letexier is door de UEFA aangewezen om zondag de EK-finale tussen Engeland en Spanje in goede banen te leiden. De 35-jarige Fransman had dit EK al drie wedstrijden onder zijn leiding, waaronder de achtste finale van Spanje.

Letexier, die sinds 2017 aan de FIFA verbonden is als scheidsrechter, had de leiding over de achtste finalewedstrijd Spanje - Georgië (4-1). In de groepsfase was hij de leidsman bij Denemarken - Servië (0-0) en Kroatië - Albanië (2-2).

Letexier heeft ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd al de nodige Europese ervaring opgedaan. Zo had hij de leiding over de UEFA Supercup-finale in 2023 tussen Manchester City en Sevilla, die de Engelsen na strafschoppen wonnen.

Daarnaast was Letexier de vierde official bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund op 1 juni jongstleden. Letexier zal daarnaast deze zomer zijn opwachting maken op de Olympische Spelen in Parijs.

Letexier wordt zondagavond in de finale in het Olympiastadion in Berlijn bijgestaan door assistent-scheidsrechters en landgenoten Cyril Mugnier en Mehdi Rahmouni. De Pool Szymon Marciniak, die anderhalf jaar geleden nog de leiding had over de WK-finale, is ditmaal de vierde official.

De Fransman Jérôme Brisard is de VAR van dienst en wordt bijgestaan door Willy Delajod, eveneens afkomstig uit Frankrijk. Het arbitrale team wordt gecompleteerd door reserve-VAR Tomasz Listkiewicz (Polen) en de Italiaanse VAR-support Massimiliano Irrati.

Spanje bereikte de groepsfase door naast Georgië ook af te rekenen met Duitsland (2-1 na verlenging) en Frankrijk (2-1). Engeland rekende op zijn beurt na de groepsfase af met achtereenvolgens Slowakije (2-1 na verlenging), Zwitserland (2-1 na strafschoppen) en Nederland (2-1).