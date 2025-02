‘UEFA denkt aan rigoureuze regelwijziging in Champions League om werklast van voetballers te verlagen’

De UEFA overweegt om verlenging in de Champions League, Europa League en Conference League af te schaffen, zo meldt The Guardian. Het idee, dat nog wel in de kinderschoenen staat, wordt door de voetbalbond onderzocht om de werklast van voetballers te verlagen.

De afgelopen jaren voerde de UEFA al verschillende veranderingen door. Zo werd de uitdoelpuntenregel afgeschaft, kwam er de Conference League en een nieuw format voor de UEFA-competities.

Nu overweegt de Europese voetbalbond om verlengingen in UEFA-competities af te schaffen. De UEFA heeft dit onderwerp echter niet officieel op de agenda staan, zo werd bevestigd vanuit Nyon.

Een mogelijke reden om de verlenging af te schaffen is de enorme werkdruk van voetballers. Het overvolle speelschema levert de UEFA steeds meer klachten op. Het afschaffen van de verlenging in Europese knock-outfases zou de werklast moeten verminderen. In plaats van tweemaal vijftien minuten extra te voetballen, zou er voortaan bij een gelijke stand over twee wedstrijden direct een strafschoppenserie worden gehouden.

De voetbalbond onderzoekt nu het idee en geeft aan dat het nog in de kinderschoenen staat. Uit de statistieken van de Champions League blijkt dat in de afgelopen tien jaar maximaal drie wedstrijden per jaar eindigde in een verlenging.

Vorig seizoen was drie keer sprake van een verlenging en het seizoen daarvoor was er zelfs geen enkel duel dat uitmondde in een verlenging.