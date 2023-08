Ueda maakt meteen indruk bij Feyenoord: 150.000 views, website slaat op hol

Donderdag, 3 augustus 2023 om 12:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:49

De komst van Ayase Ueda naar Feyenoord laat zich meteen voelen in Rotterdam. Kort na de aankondiging van de recordaankoop sloeg de website op tilt. Op sociale media gaat het presentatiefilmpje, waarin Shinji Ono een persoonlijke boodschap inspreekt voor Ueda, door het dak. Binnen een half uur hebben 150.000 mensen het filmpje bekeken.

Speciaal voor de presentatie van Ueda deed Feyenoord een beroep op cultfiguur Ono, die zijn landgenoot met een speciale boodschap welkom heet. "Je gaat spelen voor Feyenoord, een grote club met een prachtige geschiedenis in Nederland", aldus Ono. "Ik heb ook magische momenten beleefd bij de club, met in het bijzonder de gewonnen UEFA Cup in 2002. Nu is het jouw tijd om het Feyenoord-shirt te dragen en iedereen trots te maken."

It's time to make new memories in Rotterdam. pic.twitter.com/zW1SvYFcKS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 3, 2023

De presentatie is in meerdere opzichten een hoogstandje van Feyenoord. Niet alleen ziet de video van Ono er gelikt uit, ook is rekening gehouden met het tijdsverschil in Azië. In Japan is het zeven uur later dan in Nederland, waardoor daar rond het middaguur de avond is gevallen. Dat ziet men in Rotterdam terug op sociale media. De presentatievideo is in een half uur ruim 150.000 keer bekeken.

Ook zijn er lichte zorgen bij Feyenoord, daar sinds de komst van Ueda de website uit de lucht is. Het is voor bezoekers niet meer mogelijk om de website te bereiken. Nooit eerder betaalde Feyenoord zoveel geld voor een inkomende transfer. Ueda kost de club negen miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot tien miljoen euro. Het vorige record stond op naam van Dávid Hancko, die vorig seizoen voor 8,3 miljoen euro overkwam van Sparta Praag.