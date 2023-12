Slot wil een extra spits: 10 interessante namen voor Feyenoord deze winter!

Feyenoord moet het na de winterstop mogelijk een maand doen zonder Ayase Ueda, die met Japan gaat deelnemen aan de Azië Cup. De 25-jarige spits, die afgelopen zomer voor 9 miljoen euro overkwam van Cercle Brugge, geldt dit seizoen als back-up voor topschutter Santiago Gimenez. Trainer Arne Slot gaf onlangs tijdens een persconferentie aan dat Feyenoord mogelijk op zoek gaat naar een extra spits, eventueel op huurbasis. In dit artikel zet Voetbalzone tien interessante namen op een rij!

Arnaut Danjuma (Everton)

Afgelopen zomer zong de naam van Danjuma serieus rond in De Kuip. De 26-jarige aanvaller, die op alle posities voorin uit de voeten kan, stond niet onwelwillend tegenover een huurtransfer naar Feyenoord, maar vertrok uiteindelijk naar Everton. In Liverpool is Danjuma niet meer dan een wisselspeler, terwijl de club financieel gezien momenteel grote problemen heeft. Mogelijk kan Feyenoord in januari een nieuwe poging wagen voor de contractspeler van Villarreal, die ook bij zijn Spaanse broodheer geen toekomst lijkt te hebben.

Myron Boadu (AS Monaco)

Het zou niet de eerste keer zijn dat Slot een oude bekende uit zijn periode bij AZ naar De Kuip haalt, wanneer Boadu deze winter in Rotterdam-Zuid neerstrijkt. De 22-jarige spits kwam dit seizoen pas 57 minuten in actie voor AS Monaco, verdeeld over 7 optredens. Gaat Boadu in de voetsporen treden bij Alireza Jahanbakhsh en Calvin Stengs, door zijn carrière nieuw leven in te blazen onder Slot bij Feyenoord?

Sydney van Hooijdonk (Bologna FC)

Zijn vader Pierre schoot zichzelf in het seizoen 2001/02 de geschiedenisboeken in door Feyenoord hoogstpersoonlijk de UEFA Cup te bezorgen, waardoor Sydney opgroeide als supporter van de Rotterdamse volksclub. Ruim twintig jaar later werd ‘de zoon van’ afgelopen zomer zelf gelinkt aan een overstap naar Feyenoord. Van Hooijdonk junior bleef echter bij Bologna, waar hij slechts sporadisch in actie komt in de Serie A. De 23-jarige Bredanaar heeft bij sc Heerenveen bewezen te kunnen scoren in de Eredivisie en zou met zijn vrije trappen een extra wapen kunnen vormen voor Feyenoord.

Noah Ohio (Standard Luik)

Door zijn rol en prestaties bij Standard Luik lijkt Ohio misschien niet de meest voor de hand liggende optie als extra spits voor Feyenoord, maar bij Jong Oranje laat de Almeerder regelmatig toch zien potentie te hebben. De twintigjarige linkspoot kreeg onlangs fraaie complimenten van ESPN-analist Marciano Vink. “Hij is bedrijvig, soms ook druistig, maar hij doet wel zijn ding.” Ohio was in zijn eerste vier interlands voor Jong Oranje driemaal trefzeker.

Anastasios Douvikas (Celta de Vigo)

De miljoenentransfer van Douvikas van FC Utrecht naar Celta de Vigo is nog geen groot succes gebleken. De aftredend topscorer van de Eredivisie speelde pas 299 minuten voor de Spaanse laagvlieger, verdeeld over 12 optredens. Douvikas verloor zijn plek bij het Griekse elftal, waardoor zijn huidige situatie bij Celta richting een mogelijk EK in Duitsland (via de play-offs) catastrofaal zou kunnen zijn. Kunnen Douvikas en Feyenoord elkaar helpen met een tijdelijk dienstverband?

Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers)

De situatie van voormalig PSV-huurling Silva is niet veranderd na zijn huurperiode in Eindhoven, waardoor de 21-jarige Portugees het nog altijd moet doen met korte invalbeurten bij het Engelse Wolverhampton. Silva was in het afgelopen seizoen regelmatig nuttig voor PSV en maakte in negentien wedstrijden vijf doelpunten. Daarnaast gaf de jeugdinternational twee assists. Daarmee leverde Silva toch een bijdrage aan de elfde bekerwinst van de Eindhovenaren. Eenzelfde traject als in Brabant zou voor zowel Feyenoord als Silva een uitweg kunnen bieden.

Sekou Koita (RB Salzburg)

Spelers met een aflopend contract zijn altijd extra interessant. De pijlsnelle Koita verloor dit seizoen zijn basisplaats bij RB Salzburg wegens veelvuldig blessureleed, maar liet zich in de afgelopen jaren behoorlijk gelden in de Oostenrijkse Bundesliga. In 91 wedstrijden voor Salzburg was Koita goed voor 38 doelpunten en 20 assists. Door zijn aflopende contract lijken de wegen van de Oostenrijkse topclub en Malinees international komende zomer te scheiden, waardoor hij in januari mogelijk voor een spotprijs is op te halen in de Red Bull Arena.

Harold Preciado (Santos Laguna)

Wie Feyenoord-directeur Dennis te Kloese goed kent, weet dat de in Bussum geboren leidsman regelmatig een beroep doet op zijn netwerk in Mexico en de Verenigde Staten. Bij het Mexicaanse Santos Laguna loopt met Preciado momenteel een interessante spits rond, die in 76 wedstrijden 36 keer het net wist te vinden en 10 assists gaf. De drievoudig international van Colombia loopt eind 2024 uit zijn contract en is volgens Transfermarkt zo’n 9 miljoen euro waard.

Adam Hlozek (Bayer Leverkusen)

Het Tsjechische toptalent Hlozek komt voor zijn leeftijd momenteel te weinig in actie bij Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen. De 21-jarige spits ligt bij de club van trainer Xabi Alonso nog tot medio 2027 vast, waardoor er nog genoeg tijd is om te slagen in de BayArena. Voor Hlozek zou het goed kunnen zijn om tijdelijk ervaring op te doen bij Feyenoord, daar hij bij Leverkusen door de aanwezigheid van Victor Boniface en Patrik Schick vermoedelijk niet op speeltijd hoeft te rekenen.

Armando Broja (Chelsea)

Feyenoord zou er ook voor kunnen kiezen om de stoute schoenen aan te trekken, door te gaan voor een huurspeler uit het hogere segment. Net als de eerder genoemde Danjuma zijn aanvallers als Broja, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Noah Okafor (AC Milan) en Wilfried Gnonto (Leeds United) in dat geval interessante opties. Broja, die nog altijd onder contract staat bij Chelsea, werd door de Londenaren al eens aan een Eredivisie-club verhuurd. In het seizoen 2020/21 speelde Broja op huurbasis voor Vitesse. Alle genoemde spelers in dit rijtje komen bij hun club overigens momenteel weinig in actie.

