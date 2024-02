Kritiek op Feyenoorder zwelt aan: ‘Ik heb het nog niet gezien...’

Feyenoord-spits Ayase Ueda wist donderdagavond niet te overtuigen in het thuisduel met AS Roma (1-1). De 25-jarige Japanner stond in de basis, daar Santiago Gimenez niet fit genoeg was om te starten. Ueda werd na ruim een uur vervangen door de Mexicaan en kan rekenen op behoorlijk wat kritiek door zijn spel tegen de Romeinen.

Al in de rust van het duel in De Kuip had analist Wim Kieft zijn woordje klaar op Veronica. “Ik heb veel vertrouwen in Jan Boskamp, dus ik geef hem het voordeel van de twijfel. Maar die spits. Ik heb het nog niet gezien...” Boskamp uitte zich als fervent liefhebber van het Belgische voetbal eerder lovend over Ueda, die door Feyenoord werd overgenomen van Cercle Brugge.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de AD Voetbal podcast wees journalist Sjoerd Mossou de spits aan als dissonant in een gehavend Feyenoord. “De spelers die het moesten doen, hielden zich uitstekend. De meesten in ieder geval. Ueda viel tegen, maar de overige tien presteerden naar behoren.”

Ook in de buitenlandse media komt Ueda ter sprake. SportMediaset beoordeelt de aanvalsleider met een 4,5. “De Japanse spits zette een ongrijpbare prestatie neer. Heel weinig.” Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam is mild met een 6.

Ueda kwam afgelopen zomer voor ruim 8 miljoen euro over van Cercle, waar hij het net behoorlijk vaak wist te vinden. In Rotterdam-Zuid wist de rechtspoot tot dusver pas eenmaal te scoren in 595 speelminuten.

Bij Japan is Ueda echter op schot. Tijdens de Azië Cup was hij afgelopen maand goed voor liefst vier doelpunten. De teller voor Ueda staat momenteel op 24 interlands, waarin hij 11 keer wist te scoren.

Het lijkt erop dat Ueda de komende tijd weer genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank. Gimenez is op de weg terug nadat hij het duel tegen Sparta Rotterdam (2-0 winst) vorige week moest missen. Zondag wacht voor Feyenoord om 16:45 uur een thuisduel met RKC Waalwijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties