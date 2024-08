Jurgen Ekkelenkamp maakt stap naar Serie A! Jeugdproduct Ajax gaat Antwerp verlaten en samenspelen met Alexis Sanchez

Jurgen Ekkelenkamp heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Udinese, zo meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De club moet de komst van de Nederlander nog bekendmaken, maar zal dit binnen afzienbare tijd doen. Daarnaast gaat Udinese zich ook versterken met Alexis Sánchez.

Voetbal International en De Telegraaf meldden enkele dagen geleden al dat Ekkelenkamp dicht bij een transfer naar Udine is en zijn deal is nu definitief rond. Voor hoeveel jaar de aanvallende middenvelder heeft getekend, moet nog naar buiten worden gebracht.

Ekkelenkamp speelde de afgelopen twee seizoenen zijn wedstrijden voor Royal Antwerp, waar zijn contract in medio 2026 afliep. The Great Old nam de nu 24-jarige Ekkelenkamp in de zomer van 2022 over van Hertha BSC en de ex-Ajacied kwam sindsdien tot 92 wedstrijden, 11 goals en 11 assists voor de Belgische topclub.

De in Zeist geboren Ekkelenkamp was in Antwerpen vaste basisspeler onder de inmiddels vertrokken coach Mark van Bommel. Onder leiding van de oud-middenvelder wisten Antwerp en Ekkelenkamp in het seizoen 2022/23 Belgisch kampioen en bekerwinnaar te worden. Ekkelenkamp zat afgelopen weekend tegen Anderlecht (1-2 nederlaag) al niet meer bij de selectie.

Ekkelenkamp gaat bij Udinese samenspelen met onder meer ex-Spartaan Maduka Okoye. Ook Kingsley Ehizibue (ex-PEC Zwollen), voormalig Ajacied Lorenzo Lucca en Vivaldo Semedo (ex-FC Volendam) staan er onder contract.

Trainer Kosta Runjaic zal ook de beschikking krijgen over Sánchez. Di Marzio meldt dat Udinese een akkoord heeft bereikt met Sánchez, die transfervrij is na zijn vertrek bij Inter. Sánchez tekent een contract voor een seizoen, met de optie op een extra jaar.

Sánchez is zeker geen onbekende in Stadio Friuli. De inmiddels 35-jarige Chileen begon zijn Europese carrière bij Udinese, waar hij samenspeelde met onder meer Antonio Di Natale, Fabio Quagliarella en Samir Handanovic, voordat hij in 2011 voor bijna 30 miljoen euro naar FC Barcelona vertrok. Nadien werd Sánchez bij Arsenal één van de sterren van de Premier League. Via Manchester United, Inter, Olympique Marseille en opnieuw Inter komt hij nu bij Udinese terecht.