Tyrell Malacia komt meteen met eerste reactie op huurtransfer van Manchester United naar PSV

Tyrell Malacia is blij om PSV’er te zijn. Op de clubkanalen van de Eindhovenaren reageert de linksback vol enthousiasme op zijn huurtransfer van Manchester United naar de Nederlandse lijstaanvoerder.

“Ik ben blij om hier te zijn. Eindelijk weer lekker voetballen”, luiden de woorden van een breed glimlachende Malacia. “Ik kom van een lange blessure, maar ben inmiddels fit en weet dat mijn tijd weer gaat komen.”

“In elke zware periode zitten ook positieve elementen en dat is in dit geval dat ik fysiek én mentaal veel sterker ben geworden”, gaat de voormalig Feyenoorder in op zijn zware knieblessure en de daarbij behorende afwezigheid van bijna anderhalf jaar, tot aan november vorig jaar.

“Ik heb meer geduld, ben volwassener, ken mijn lichaam beter en dat soort dingen”, legt Malacia uit. Hij heeft zin in zijn nieuwe uitdaging. “Ik ben klaar om te knallen en hopelijk meerdere prijzen te winnen met PSV.”

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart spreekt vol verwachting over de zojuist afgeronde transfer. “We zijn heel blij dat we met Tyrell een speler mogen verwelkomen die direct van waarde kan zijn voor PSV 1. Tyrell heeft veel ervaring op het hoogste niveau en is tevens een speler waar veel rek in zit. We kijken ernaar uit om hem in actie te zien.”

Malacia, negenvoudig international van Oranje, gaat in Eindhoven met rugnummer 3 spelen. Mochten alle partijen tevreden zijn over de samenwerking, kan PSV komende zomer de deal permanent maken.

Volgens transfergoeroe moet Stewart dan tien miljoen euro overmaken naar United. The Red Devils hebben in dat geval bovendien een doorverkooppercentage van dertig procent.