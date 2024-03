Twente is drankgebruik en wangedrag Brenet zat; details komen naar buiten

Joshua Brenet moet zich dinsdag bij de rechter verantwoorden. Hij raakte begin vorig jaar zijn rijbewijs kwijt, maar stapte vervolgens toch nog twee keer binnen veertien dagen achter het stuur en werd vervolgens gepakt. In een grote reconstructie beschrijft Tubantia de vele fouten die Brenet heeft gemaakt. FC Twente nam de verdediger vaak in bescherming, maar houdt hem nu volgens de krant niet langer de hand boven het hoofd.

Op 8 september 2023 speelt Brenet een negatieve hoofdrol tijdens een avond in het Enschedese café Paddy’s. Eerder op de dag heeft in De Grolsch Veste een afscheidswedstrijd voor Wout Brama plaatsgevonden. Vele bekende (oud-)spelers van Twente zijn in het café te vinden.

Brenet nam geen deel aan het afscheidsduel, maar trekt in de kroeg alsnog de aandacht naar zich toe. De verdediger heeft volgens Tubantia al wat drank op als hij een opstootje veroorzaakt. “Omstanders zien het gebeuren, net als de beveiliging. Die haalt de profvoetballer weg en zet hem uit de zaak. Hij hoeft er ook niet weer terug te komen, wordt hem te verstaan gegeven.”

Het is niet de eerste keer dat Brenet zijn handen niet thuis kan houden. Hij is in 2021 al eens veroordeeld door de rechter voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur met een proeftijd van twee jaar opgelegd, omdat hij in juli 2020 zijn vriendin bij de keel heeft gegrepen.

Twee maanden na de uitspraak ontbindt zijn club TSG Hoffenheim zijn contract, en tekent hij bij FC Twente. Tubantia schrijft dat het onduidelijk is of de Eredivisionist kennis had van die veroordeling, aangezien FC Twente niet op specifieke vragen daarover wil ingaan.

Brenet tekent in de zomer van 2022 voor twee seizoenen bij in Enschede. Hij is in het volgende seizoen een onbetwiste basisspeler in de ploeg van trainer Ron Jans. Toch ontstaan er dan binnen de club vraagtekens over zijn drankgebruik, zijn professionalisme en zijn moreel kompas.

De rechtsback raakt zijn rijbewijs kwijt, maar stapt in januari 2023 toch achter het stuur. Binnen twee weken wordt hij twee keer gepakt. Over dit misdrijf moet hij zich nu verantwoorden voor de rechter.

Volgens Tubantia moet het dieptepunt in de carrière van Brenet dan nog plaatsvinden. Hij vliegt eind augustus mee naar Istanbul voor het Conference League-duel met Fenerbahçe, althans dat is het plan.

Wanneer de selectie op het vliegveld van Münster-Osnabrück op het punt van vertrekken staat, wordt Brenet er door de Duitse autoriteiten uitgepikt. De verdediger krijgt te horen dat hij nog meerdere boetes heeft openstaan die hij moet betalen. “Diverse sponsors, die ook met de club meereizen, bieden aan om voor te schieten, net als enkele medespelers, maar daar wil de politie niet aan”, aldus de krant. Brenet vliegt uiteindelijk niet mee, waarna technisch directeur Arnold Bruggink meldt dat er ‘wat privédingen’ rond hem spelen.

Vertrek bij Twente

Zaterdag liet FC Twente weten dat Brenet zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De dertigjarige verdediger aast op een stap hogerop. Hij zal De Grolsch Veste na tweeënhalf seizoen definitief gaan verlaten. Dat had de vleugelverdediger in een eerder stadium ook al kunnen doen. Vorige zomer had Feyenoord hem op de korrel, net als enkele Premier League-clubs en topclubs uit Turkije. Zijn jeugdliefde PSV toonde een jaar eerder ook al interesse.