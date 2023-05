Twente bevestigt interesse in viertal spelers: ‘Moet nooit op één paard wedden’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 08:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:28

FC Twente heeft gesprekken gevoerd met twee linksbuitens, zo bevestigt FC Twente-directeur Jan Streuer. De Tukkers zaten om de tafel met Marouan Azarkan, die nog één jaar vastligt bij Feyenoord, en Ruben van Bommel. De jongste zoon van Mark van Bommel beschikt in Limburg over een aflopend contract, maar wil dat verlengen zodat de club nog kan profiteren van een transfer. Twente heeft bovendien al langer interesse in de Ajacieden Youri Regeer en Anass Salah-Eddine.

Twente heeft flinke concurrentie in de strijd om de handtekening van Van Bommel. Feyenoord en PSV informeerden al naar de achttienjarige vleugelaanvaller, terwijl ook AZ, Vitesse en FC Utrecht belangstelling zouden hebben. Clubs uit de Serie A, LaLiga en subtop van de Bundesliga hebben zich eveneens bij hem gemeld. Azarkan, die dit seizoen door Feyenoord verhuurd wordt aan Excelsior, staat in de belangstelling van zowel Twente als FC Utrecht.

De interesse in de twee vleugelaanvallers wordt door Streuer aan Voetbal International bevestigd. “Maar het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat”, benadrukt de technisch directeur. “Je moet nooit op één paard wedden. Het is goed om met spelers te spreken en te weten of ze graag willen. Mensen worden al ongeduldig, willen meteen nieuwe namen. Maar er is geen haast. We zijn ons volop aan het oriënteren. En ook in juli en augustus komen er nog goede spelers op de markt.”

Twente is ook in de markt voor de veelzijdige Ajacied Regeer. De rechtsback annex verdedigende middenvelder kan eveneens rekenen op interesse van sc Heerenveen, maar staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een overgang naar Enschede. Toch moet Twente zijn mogelijke komst nog afwachten. “Ajax heeft nog niet helemaal besloten wat het met een aantal spelers wil”, aldus Streuer. Daardoor is ook de toekomst van Anass Salah-Eddine nog onzeker. De linksback maakte dit seizoen op huurbasis in De Grolsch Veste indruk als defensieve middenvelder en Twente zou hem graag definitief overnemen van Ajax.

Twente schaakt op dit moment op meerdere borden. Ook in het geval van Manfred Ugalde moeten de Enschedeërs vooralsnog geduld bewaren. De Costa Ricaanse spits - dit seizoen tot nog toe goed voor 6 goals in 22 Eredivisie-duels - wordt momenteel gehuurd van Manchester City. “We kijken wat mogelijk is, misschien kunnen we dit inventief oplossen. Die jongen wil in ieder geval wel blijven”, laat Streuer weten.