Twee topkandidaten staan al klaar om roer over te nemen van Hansi Flick

Woensdag, 6 september 2023 om 09:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Hansi Flick is heel snel gebaat bij verbetering met de Duitse nationale ploeg om zijn baan als bondscoach te behouden, stelt Sport Bild. De 58-jarige oefenmeester wist van de laatste acht interlands er slechts twee te winnen en dus staat de druk er vol op. De huidige interlandperiode - Duitsland speelt vriendschappelijk tegen Japan en Frankrijk - is het erop of eronder voor Flick.

Duitsland is als gastheer van het EK 2024 al geplaatst en speelt dus geen EK-kwalificatiewedstrijden. Om in het ritme te blijven heeft het land wel een aantal oefenduels gepland staan. Zaterdag is in Wolfsburg Japan de tegenstander. Dinsdag reist de ploeg van Flick af naar Dortmund voor een vriendschappelijk treffen met Frankrijk. De Fransen gaan aan kop in groep B, de groep van Nederland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de komende interlands zou het lot van Flick zomaar bezegeld kunnen worden, stellen Duitse media. Mocht de ploeg opnieuw niet tot een overwinning komen, zoals dat ook gebeurde tijdens de afgelopen interlandperiode tegen Oekraïne (3-3), Polen (0-1) en Colombia (0-2), dan is een ontslag onvermijdelijk. Op de achtergrond wordt gewerkt aan de mogelijke opvolging van Flick.

Sport Bild schrijft dat Julian Nagelsmann en Oliver Glasner de belangrijkste kandidaten zijn om het roer over te nemen indien Flick ontslagen wordt. Ook Matthias Sammer wordt voorzichtig genoemd als nieuwe bondscoach. Het vertrouwen in Flick liep een flinke deuk op tijdens de vroege uitschakeling op het WK. Dat in de maanden daaropvolgend weinig verbetering zichtbaar was, baart de Duitse voetbalbond zorgen.

Nagelsmann werd in maart van dit jaar plots op straat gezet door de clubleiding van Bayern München en is, ondanks aanbiedingen van verschillende clubs, sindsdien werkloos. Glasner kreeg in mei te horen dat hij aan het einde van het seizoen moest vertrekken bij Eintracht Frankfurt. Sammer doet momenteel dienst als adviseur bij Borussia Dortmund. Hij was eerder tussen 2000 en 2005 hoofdtrainer bij BVB en VfB Stuttgart.