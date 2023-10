Twee spelers van AS Roma beschuldigd van illegaal gokken; club reageert

Donderdag, 19 oktober 2023 om 23:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:19

AS Roma heeft gereageerd op de aantijgingen dat Stephan El Shaarawy en Nicola Zalewski zich schuldig hebben gemaakt aan illegale gokpraktijken. Journalist Fabrizio Corona vertelde in het programma Striscia la notizia dat El Shaarawy zich, net als Federico Gatti (Juventus) en Nicolò Casale (Lazio), heeft beziggehouden met illegale gokpraktijken. De drie spelers worden wegens gebrek aan bewijs overigens niet onderzocht door de openbaar aanklager. De naam van Zalewski maakte Corona eerder al bekend.

De illegale gokpraktijken houden (voetbalminnend) Italië nu al een tijdje in zijn greep. Eerder werd bekend dat Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo en Sandro Tonali zich schuldig hebben gemaakt aan illegaal gokken. Eerstgenoemde, die kampt met een schuld van naar verluidt 2,7 miljoen euro, kreeg al een schorsing van zeven maanden aan zijn broek. De zaken van Zaniolo en Tonali, die ontkennen op voetbal te hebben gegokt, lopen nog.

Corona stelde al dat het niet bij die drie namen zou blijven. Zo noemde hij de naam van Zalewski. De advocaten van de Pool, Paolo Rodella en Federico Olivo, ontkennen de beschuldigingen tegenover persbureau ANSA. “Onze cliënt sluit elke betrokkenheid absoluut uit, zelfs in minimale mate. Hij heeft ons gevraagd om op elke mogelijke manier actie te ondernemen tegen degenen die zijn naam, imago en reputatie belasteren.”

Ook de advocaten van El Shaarawy, Matteo Uslenghi en Federico Venturi Ferriolo, hebben van zich laten horen middels een statement. “We hebben weinig woorden, maar wel duidelijke: Stephan El Shaarawy heeft niets met gokken van welke aard dan ook te maken. Hij heeft nog nooit weddenschappen geplaatst en is daar ook nooit in geïnteresseerd geweest. Hij is totaal ontspannen als hij geconfronteerd wordt met totaal ongefundeerde en lasterlijke beschuldigingen. Wij zullen er alles aan doen om onze cliënt te beschermen."

Ook AS Roma zelf voelt zich genoodzaakt om de beschuldigingen van Corona ten stelligste te ontkennen. "In reactie op recente geruchten over de vermeende betrokkenheid van enkele spelers van de club bij het onderzoek naar voetbalweddenschappen, spreekt AS Roma zijn volledige steun uit aan Nicola Zalewski en Stephan El Shaarawy, die het slachtoffer zijn geworden van reputatieschadelijke speculaties. De club heeft het volste vertrouwen in Nicola en Stephan wanneer zij beweren niets met deze zaak te maken te hebben." Mede doordat El Shaarawy en Zalewski goed bevriend zouden zijn met hun voormalig teamgenoot Zaniolo, werden zij door Corona gelinkt aan het schandaal.

Gatti

Juventus sprak eerder op donderdag zijn steun uit aan Fagioli, maar over Gatti heeft de club nog geen statement naar buiten gebracht. Van de centrale verdediger van i Bianconeri werd eerder bekend dat hij 40.000 euro aan Fagioli had geleend. “Federico wist toen niet waarvoor ik het nodig had", vertelde Fagioli daarover. "Later zei ik dat het voor een mooi horloge voor mijn moeder was. Ik wil al mijn openstaande schulden bij vrienden en ploeggenoten afbetalen.” De advocaten van Gatti hebben zich ook nog niet genoodzaakt gevoeld om te reageren op de beschuldigingen van Corona.

Casale

Dat geldt niet voor Guido Furgiele, de advocaat van Casale. “Nicolò Casale heeft nog nooit op een sportevenement gewed en heeft zich zijn hele leven uitsluitend op zijn sport gefocust. Ondanks dat zijn er ongegronde en lasterlijke beschuldigingen geuit over zijn vermeende betrokkenheid bij het onderzoek naar weddenschappen in de voetbalwereld. Nadat we hebben bevestigd dat hij totaal buiten het onderzoek en de genoemde gebeurtenissen staat, aangevuld door de ernst van de beschuldigingen, zullen we juridische stappen ondernemen en degenen achter deze verhalen vervolgen wegens smaad en/of laster. Dit doen wij om zijn imago en eer te beschermen." Lazio heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen.