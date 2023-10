AS Roma blijft foutloos in de Europa League dankzij pareltjes Bove en Lukaku

Donderdag, 26 oktober 2023 om 22:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:50

AS Roma heeft wederom uitstekende zaken gedaan in de Europa League. De Romeinen waren in het eigen Stadio Olimpico met 2-0 te sterk voor Slavia Praag, dat voor aanvang van de wedstrijd net als Roma nog foutloos was. Gevierde mannen aan de zijde van Roma waren Edoardo Bove en Romelu Lukaku, die de eindstand al binnen zeventien minuten op het bord zetten. Stephan El Shaarawy was daarnaast goed voor twee assists. Roma leidt Groep G met negen punten, gevolgd door Slavia (zes), Servette FC (één) en Sheriff Tiraspol (één).

Bijzonderheden:

Roma, met Rick Karsdorp als invaller, kwam al binnen een minuut op voorsprong. Op aangeven van El Shaarawy legde Bove aan en vond hij de bovenhoek op schitterende wijze: 1-0. El Shaarawy was een kwartier later opnieuw goud waard, door Lukaku perfect weg te steken. De Belg keek even op en ramde de bal snoeihard achter doelman Ales Mandous: 2-0.

Mick van Buren stond in de punt van de aanval bij de Tsjechen en kreeg vlak voor rust een mogelijkheid. Hij stuurde de bal richting de hoek, waar Roma-goalie Mile Svilar op tijd bij was. Na rust kregen Lukaku, El Shaarawy en Andrea Belotti kansen namens Roma, terwijl Ivan Schranz nog gevaarlijk werd namens de bezoekers. Gescoord zou er echter niet meer worden.