Twee Nederlanders opgenomen in Team van het Jaar van de Europa League

Teun Koopmeiners en Jeremie Frimpong zijn opgenomen in het Team van het Jaar van de Europa League. De Oranje-internationals troffen elkaar woensdagavond in de finale tussen Atalanta en Bayer Leverkusen, die gewonnen werd door de Italianen.

Koopmeiners liet in de finale andermaal zijn waarde zien voor Atalanta. Hij was met zijn ploeg met liefst 3-0 te sterk voor Leverkusen, dat al 51 wedstrijden ongeslagen was. Ademola Lookman, ook opgenomen in het Team van het Jaar, maakte een hattrick.

Liefst acht van de elf spelers die door de UEFA zijn gekozen stonden in de finale. Naast Frimpong, Koopmeiners en Lookman zijn dat Jonathan Tah, Granit Xhaka, Florian Wirtz (allen Leverkusen), Berat Djimsiti en Oscar Ruggeri (beiden Atalanta).

AS Roma, dat in de halve finale werd uitgeschakeld door Bayer Leverkusen, levert met Mile Svilar en Gianluca Mancini twee spelers af. Het Elftal van het Jaar wordt gecompleteerd door Pierre-Emerick Aubameyang.

De spits uit Gabon reikte met Olympique Marseille eveneens tot de halve finale. Aubameyang werd tevens verkozen tot Speler van het Jaar in de Europa League. Prijs voor Talent van het Jaar ging naar Wirtz.

Voor Atalanta betekende het pas de eerste Europese finale in de clubgeschiedenis. Bayer Leverkusen stond al drie keer eerder in een Europese finale, maar moest ditmaal dus zijn meerdere erkennen.

