ESPN deelt beelden van strompelende Brian Brobbey; oorzaak blessure lijkt bekend

ESPN heeft beelden gedeeld van de mogelijk geblesseerde Brian Brobbey. De 22-jarige spits moest de training van het Nederlands elftal in Wolfsburg woensdag vroegtijdig verlaten. Het is vooralsnog onduidelijk waar Brobbey last van heeft, al verliet de Ajacied al strompelend het veld en lijkt het te gaan om een voetblessure.

Een paar minuten voordat Brobbey de training verliet, vond er volgens de NOS een stevig duel plaats tussen de spits en Matthijs de Ligt. Het is niet bekend in hoeverre dat te maken heeft met het uitvallen van Brobbey. Waar de publieke omroep het ‘nieuwtje’ enkel in een liveblog vermeldde, heeft ESPN inmiddels beelden gedeeld.

Brian Brobbey verlaat het trainingsveld vroegtijdig en gaat naar binnen met de fysio en dokter. — ESPN NL (@ESPNnl) June 12, 2024

Het lijkt erop dat Brobbey inderdaad last heeft van het duel met De Ligt. Op de video is te zien dat de verdediger van Bayern München afstapt op zijn collega-international, die op de grond zit en aan zijn voet voelt. Ook De Ligt zelf loopt vervolgens hinkelend weg.

Brobbey, die eind maart en begin april bij zijn club Ajax nog enige tijd aan de kant stond met een hamstringblessure, lijkt dus geen terugval te hebben van eerdere pijntjes. Brobbey ging uiteindelijk eerder dan de rest van de Oranje-internationals naar binnen met wat begeleiders.

Het is voor Oranje niet te hopen dat ook Brobbey niet deel kan nemen aan het EK. Maandag vielen Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners allebei al af vanwege een blessure. Bondscoach Ronald Koeman had de mogelijkheid om twee nieuwe spelers op te roepen, maar koos ervoor om maar één vervanger bij de selectie te halen: Ian Maatsen.

Nederland speelt komende zondag de eerste EK-wedstrijd, tegen Polen. Daarnaast zit Oranje in de poule bij Frankrijk en Oostenrijk. Die landen zijn op respectievelijk 21 en 25 juni de tegenstander.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties