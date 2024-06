Smaakmaker Joey Veerman heeft tip voor Ronald Koeman: ‘Ik zou dolgraag met hem spelen’

Joey Veerman staat op het punt om te beginnen aan zijn eerste eindtoernooi als international van Oranje. In gesprek met de NOS geeft de middenvelder van PSV aan dat hij niet kan wachten totdat het toernooi begint en geeft hij bovendien aan met wie hij graag op het middenveld zou spelen op het EK.

Met het plots afhaken van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners lonkt er een basisplaats op het EK voor Veerman. In de oefeninterlands liet hij een uitstekende indruk achter en lijkt hij bondscoach Ronald Koeman overtuigd te hebben.

Veerman is met zijn tien interlands verrassend genoeg de meest ervaren naam op het beoogde middenveld van het Nederlands elftal. Voor Tijjani Reijnders staat de teller op negen, Jerdy Schouten speelde pas vijf wedstrijden voor Oranje.

Voor Veerman is het duidelijk met wie hij graag op het middenveld zou spelen. “Het is volgens mij wel algemeen bekend dat ik dolgraag met Jerdy speel”, vertelt hij tegen de NOS. “We hebben een heel goed seizoen gedraaid bij PSV. Het zou leuk zijn om het nu ook op het allerhoogste niveau te mogen laten zien.”

Bij PSV hebben de twee een geweldig seizoen achter de rug met het veroveren van de landstitel en voelen zij elkaar inmiddels perfect aan. “Jerdy is meer de balansbewaker en ik ga wat meer naar voren als we in de aanval zijn. Zulke automatismes ontwikkel je op de training. Of ik hem beter maak? Ik hoop dat we elkaar beter maken”, aldus Veerman.

Veerman kan niet wachten tot het toernooi daadwerkelijk van start gaat. “Normaal ben je een dag of tien bij elkaar. Nu al langer. Ik denk dat dit kamp mij wel goed heeft gedaan. Je leeft echt ergens naar toe en merkt dat het heel groot is, ook al speelden we oefenduels. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat is op het EK. Ik heb het meest zin in het spelen van de wedstrijden.”

Voor Oranje gaat het EK komende zondag van start met het eerste groepsduel tegen Polen. Daarna volgen confrontaties met Frankrijk en Oostenrijk.

