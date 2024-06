‘Het gemis van Teun Koopmeiners is groter dan Frenkie de Jong voor Oranje’

Kees Jansma denkt dat het gemis van Teun Koopmeiners zich meer laat voelen dan de afwezigheid van Frenkie de Jong, zo vertelde hij woensdagavond bij Op1. De voormalig perschef van het Nederlands elftal leeft mee met de middenvelder van Atalanta.

Geheel vlekkeloos verloopt de voorbereiding niet voor bondscoach Ronald Koeman en Oranje. Nadat eerder Mats Wieffer, Quinten Timber en Marten de Roon al afhaakten voor de middenlinie, zijn ook Koopmeiners en De Jong er niet bij.

Jansma denkt dat Oranje Koopmeiners het meest gaat missen van alle spelers die er niet bij zijn in Duitsland. "Ik vind het echt heel jammer", begint Jansma. "Vooral voor hem (Koopmeiners, red.). Hij stak in een geweldige vorm, deed het heel goed in Italië."

Ook vond Jansma Koopmeiners goed spelen in de finale van de Europa League, die gewonnen werd van het schier onklopbare Bayer Leverkusen. "Sterk, groot loopvermogen, creatieve speler", somt Jansma op.

"Als je dan tijdens de warming-up uitvalt bij een oefeninterland, is dat natuurlijk buitengewoon sneu. Maar voor het elftal is het ook jammer." Jansma heeft 'minder' met Frenkie de Jong. "Die is al langere tijd geblesseerd. En vaak ook."

"Het is een goede voetballer, maar ik vind het veel dribbelen en weinig daden", analyseert Jansma het spel van De Jong. "Dat vind ik bij Koopmeiners nou juist wel. Dus ik vind het heel jammer."

Jansma heeft nog niet de euforie bij het EK die hij in het verleden had. "Het spel wordt wel leuker. Koeman heeft ook beloofd om Oranje frivool te laten spelen. Niet zo saai. En wat denk je: Canada en IJsland hebben we aardig weggespeeld."

